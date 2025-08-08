Con gái nuôi cố nghệ sĩ Vũ Linh được một nam NSƯT bế trên sân khấu, ai cũng la lớn

Mới đây, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Loan đã được mời tới một show nhạc, trình diễn cùng các nghệ sĩ khác. Trong đó có sự hiện diện của nghệ sĩ Kim Tiểu Long mới từ Mỹ về.

Kim Tiểu Long bế Hồng Loan

Kim Tiểu Long và Hồng Loan cùng lên sân khấu hát song ca một tiết mục. Trái với hình ảnh thường ngày, Hồng Loan lên sân khấu make-up và mặc đầm nhìn rất lộng lẫy, xinh đẹp, khiến ai cũng trầm trồ.

Trong lúc song ca, Kim Tử Long bất ngờ bế thốc Hồng Loan trên tay, khiến khán giả bên dưới la lớn, hò hét thích thú.

Bế xong, Kim Tiểu Long nhăn mặt thốt lên: "Trời ơi, tôi đi có mấy tháng thôi mà về con bé đã lên mấy cân rồi, bế không nổi nữa, nặng quá!".

Được biết, Kim Tiểu Long từng hứng phải nhiều chỉ trích khi về phe ủng hộ Hồng Loan trong vụ kiện tụng phân chia tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng anh vẫn giữ vững quan điểm, mối quan hệ tốt đẹp với Hồng Loan. Bản thân nam nghệ sĩ cũng từng lên tiếng về việc này.

Về phía Hồng Loan, cô có sự thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây. Hiện tại, Hồng Loan đang tập trung vào việc kinh doanh và có cuộc sống khá ổn định sau khi cha nuôi qua đời.

Cô đã nhận được phần lớn tài sản thừa kế của cha nuôi và kinh doanh online nhiều mặt hàng, được khán giả ủng hộ. Ngoài ra, Hồng Loan cũng có những thay đổi về ngoại hình và thử sức trong một số hoạt động nghệ thuật, nhưng cô cho biết mình không theo đuổi con đường nghệ thuật.

Do sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có cả một cộng đồng fan đông đảo riêng, nên dù không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, Hồng Loan vẫn được nhiều bầu show mời đi show chung với những nghệ sĩ nổi tiếng.