Con gái nghệ sĩ Công Lý: "Bố khóc khi thấy tôi nhưng không nhớ tên tôi"

Mới đây, Thục Anh - con gái nghệ sĩ Công Lý công khai phim tài liệu tốt nghiệp Có một chòm sao với nhân vật chính là NSND Công Lý. Thục Anh chia sẻ góc nhìn của cô về cả một hành trình dài từ lúc xây dựng sự nghiệp đến khi gặp biến cố sức khoẻ. Thục Anh cũng bày tỏ từng có suy nghĩ rằng bố đã bỏ rơi mình và mẹ, bố không quan tâm đến cuộc sống của mình. Sau tất cả, Thục Anh cho biết cô được truyền rất nhiều cảm hứng từ hành trình cuộc sống của bố.

Mở đầu phim tài liệu này, Thục Anh kể về thời hoàng kim của nghệ sĩ Công Lý, khi đó cô từng phải đi cùng bố đến bàn nhậu, phim trường... để cả hai có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, sau khi bố và mẹ ly hôn thì Thục Anh nhận ra mình bắt đầu có khoảng cách với bố. Trong một chương trình, nghệ sĩ Công Lý từng chia sẻ có lẽ con gái thích làm hoạ sĩ khiến Thục Anh cảm thấy buồn vì không nhận được sự thấu hiểu. Thậm cả hai từng không nhìn mặt nhau 2 tháng vì Thục Anh không chịu thi bằng lái xe.

Thục Anh tiết lộ có giai đoạn bố chỉ ở một mình trong căn nhà nhỏ, làm gì cũng cô đơn

Thục Anh từng khóc rất nhiều vì cứ ngỡ bố đi tù khi thấy hình ảnh bố trên tivi

Thục Anh mong muốn được hiểu hơn cuộc đời của bố nên quyết định lấn sân vào nghệ thuật: "Tôi muốn biết cảm giác khi đứng dưới ánh đèn sân khấu sẽ thăng hoa đến thế nào để bố tôi luôn đau đáu về nó. Đau đáu đến mức đôi khi quên cả gia đình, quên cả tôi. Mọi người luôn tưởng diễn viên rất sướng khi được chú ý, khi có ánh hào quang hướng về mình. Nhưng có thời điểm bố ở 1 mình ở Nguyễn Biểu, trở về nhà bố chỉ có một mình, nỗi niềm không thể chia sẻ cùng ai".

Con gái nghệ sĩ Công Lý cho biết khi sự nghiệp của ông đang thăng hoa thì biến cố sức khoẻ đến. Thục Anh lần đầu kể rõ về ngày bố bị đột quỵ, sau thời gian điều trị ông bật khóc vì không nhớ tên con: "Bố rất vui, nên đi tắm để lên đài nhận kịch bản. Thì hôm đấy bố bị đột quỵ, vì cú ngã bố nằm viện suốt thời gian Covid -19, không ai vào thăm được cả, bố phải một mình. Với gia đình tôi, đó là bất hạnh, nhưng cũng chính biến cố đó khiến tôi nhận ra tôi yêu bố nhiều hơn tôi tưởng, tôi mới biết tôi cần bố nhiều ra sao, và tôi sợ mất bố đến nhường nào. Lúc được gặp bố, bố tôi đã không thể tự mình đứng dậy mà phải có người dìu. Bố bật khóc vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi nhưng không nhớ nỗi tên tôi".

Sau biến cố, Thục Anh nhận ra mình yêu bố nhiều hơn

Khi thấy nghệ sĩ Công Lý buồn bã, thất vọng thì con gái đã viết thư động viên bố

Nghệ sĩ Công Lý và con gái bắt đầu có những sự liên kết sâu sắc hơn

Trong phim tài liệu này, Thục Anh cũng "bênh vực" bố khi bị nói là lăng nhăng khi lấy nhiều vợ. Thục Anh nói: "Ly hôn không phải giảm đi 1 nửa tình yêu mà tình yêu được nhân đôi. Cứ nghĩ nhiều vợ là lăng nhăng nhưng bố tôi khi yêu ai lại yêu rất hết mình. Ngôn ngữ tình yêu của bố cùng rất khác, không phải nói những lời sến súa hay tặng quà đắt tiền, bố tôi dẫn người mình yêu đi khắp nơi. Trước đây bố làm với mẹ, sau này với các mối tình khác cũng vậy".

Thục Anh sinh năm 2001, mẹ cô là biên tập viên Thục Khuê. Thục Anh tốt nghiệp ngành Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết bố chính là lý do khiến mình thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nhiều người biết Thục Anh là con gái của NSND Công Lý, nhưng cô cũng không được ưu ái mà thầy cô chỉ dạy nữ sinh này nghiêm khắc hơn. Thục Anh là trợ lý sản xuất, thư ký đoàn phim cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) của VTV.