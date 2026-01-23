Trong quá trình con cái lớn lên, không ít người ông bố lại mang trong lòng cảm giác... hụt hẫng. Lý do là bởi khi con còn nhỏ, cha mẹ gần như đứng ở cùng một "vị trí" trong việc nuôi dạy. Mẹ dạy được thì cha cũng có thể dạy, mẹ ôm con được thì cha cũng có thể bế bồng, gần gũi.

Tuy nhiên, con cái càng lớn càng có những suy nghĩ riêng, bí mật riêng và cả những thay đổi rõ rệt về tâm sinh lý, đặc biệt là các cô con gái, điều này dẫn đến việc nhiều ông bố chọn "lùi lại". Họ hạn chế những hành động thân mật, tránh tiếp xúc quá gần, vì lo sợ vượt qua ranh giới vô hình nào đó. Trong suy nghĩ của họ, giữ khoảng cách cũng là một cách để tôn trọng và bảo vệ con.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tình cảm của người cha có nhất thiết phải "thu lại" chỉ vì con đã lớn?

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người cha sau khi đi nhậu cùng bạn bè, ông trở về nhà và ôm các con gái của mình. Khoảnh khắc ấy, với nhiều người, chỉ đơn giản là một biểu hiện rất đời thường của tình phụ tử, nhớ con, thương con, muốn ôm con thêm một chút khi con vẫn còn ở độ tuổi trung học, chưa rời xa gia đình.

Ông bố đi nhậu về và dành cho mỗi cô con gái một cái ôm (Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng, đoạn video nhanh chóng gây tranh cãi. Không ít bình luận cho rằng hành động của người cha là "không phù hợp", thậm chí đặt câu hỏi: "Con lớn thế này rồi, sao còn không biết tránh né?" hay "Con gái lớn thế này còn làm vậy thì coi sao được?". Có người lo ngại rằng sự thân mật ấy, nếu không được kiểm soát, có thể khiến trẻ hình thành những nhận thức lệch lạc về ranh giới giới tính.

Ở chiều ngược lại, cũng có nhiều ý kiến bênh vực người cha. Họ cho rằng xã hội hiện đại từng chỉ trích những ông bố quá khô khan, ít thể hiện tình cảm, nhưng khi có người cha dám bộc lộ yêu thương thì lại bị soi xét quá mức. Với họ, cái ôm ấy không mang ý nghĩa nhạy cảm, mà chỉ là sự tiếc nuối của một người cha trước việc con gái rồi sẽ trưởng thành, rời xa vòng tay gia đình.

Nhiều tranh cãi nổ ra xoay quanh việc bố mẹ cần giữ khoảng cách phần nào với con cái khi chúng lớn lên (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, khi trẻ lớn lên, việc hình thành ý thức về ranh giới là điều tất yếu. Trẻ không chỉ học điều này từ gia đình, mà còn từ trường học, bạn bè và môi trường xã hội. Việc phân biệt không gian riêng tư, giới tính, những quy tắc ứng xử phù hợp... đều là một phần của quá trình trưởng thành.

Nhiều phụ huynh thừa nhận rằng, để nuôi dạy con tốt, đôi khi họ buộc phải trở nên nghiêm khắc hơn, giữ chặt các nguyên tắc và giới hạn. Không phải vì không yêu con, mà vì họ hiểu rằng yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều hay phá vỡ ranh giới. Tình cảm có thể mềm mại, nhưng nguyên tắc thì không nên mơ hồ.

Trong giáo dục gia đình, bài toán khó nhất có lẽ không phải là yêu hay không yêu, mà là yêu thế nào cho đúng lúc, đúng cách. Khi con còn nhỏ, sự gần gũi là cần thiết. Khi con lớn, việc điều chỉnh khoảng cách cũng là một phần của trách nhiệm làm cha mẹ.

Điều quan trọng là trẻ phải hiểu rằng dù cha mẹ có lùi lại một bước về hành động, thì sự yêu thương và chỗ dựa tinh thần vẫn luôn ở đó. Một đứa trẻ được dạy về ranh giới, nhưng không bị cắt đi sự ấm áp, sẽ lớn lên với cảm giác an toàn rằng gia đình vẫn luôn là nơi để trở về, dù con có đi xa đến đâu.