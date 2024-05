Vừa qua, tại chương trình Một thời để nhớ, nghệ sĩ Mai Ka, con gái trưởng của NSƯT Kim Tử Long đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình với mẹ kế đầu tiên là Cẩm Tú (em gái danh thủ Hồng Sơn), tức vợ hai của Kim Tử Long.

Cô nói: "Khi ba lấy mẹ Cẩm về, ba không bao giờ nói này nói nọ hay có thái độ phân biệt con tôi con cô vì ba rất thương vợ, thương dữ lắm.

Kim Tử Long và vợ hai Cẩm Tú

Mẹ Cẩm cũng thương tôi nhưng lại chưa có kinh nghiệm nuôi con vì khi lấy ba về, mẹ Cẩm mới 19 tuổi. Mẹ Cẩm tốt và hiền nhưng không chăm tôi nhiều được vì còn trẻ quá, lại hay đi với ba nên không ở nhà mấy".

Tiếp đó, Mai Ka tâm sự về con đường sự nghiệp của mình:

"Ở nhà, tôi có một cô giúp việc chăm sóc tôi, lo cho tôi ăn uống, đi học. Sau này tôi lớn lên, ra trường và một mình bươn chải trong nghề nghiệp. Ba tôi không có quan niệm gửi gắm tôi cho ai.

Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn so với nhiều bạn đồng trang lứa. Lúc học trong trường Sân khấu, tôi không có tiền nhưng may mắn được học chung lớp với anh Gia Bảo, cháu nội của ông Bảo Quốc.

Ông Bảo Quốc khi ấy đang có một nhà hàng tiệc cưới ở đường Lê Duẩn. Biết tôi không có tiền, ông liền cho tôi đi múa đám cưới ở đó. Một tối tôi phải múa đến 2 sảnh, có tối 3 sảnh.

Thời gian đó khoảng năm 2002, nhà hàng tiệc cưới ở Sài Gòn chưa có nhiều. Một tuần tôi phải kiếm được vài trăm ngàn, là số tiền khá lớn khi ấy.

Mai Ka và Kim Tử Long

Trong khi các bạn đồng trang lứa với tôi phải đi đóng quần chúng thì tôi đã có vai, được đi đóng kịch truyền hình dù mới vào năm nhất.

Vô tình anh Lê Quốc Nam vào đóng chung kịch truyền hình, thấy tôi ưng ý nên kéo tôi đi tấu hài với anh ấy. Thời gian đó, tôi đi tấu hài vui lắm. Một đêm tôi chạy nhiều show và kiếm được nhiều tiền lắm. Cuộc sống tạm ổn và có tiền đi học, ăn uống, chi tiêu, không phải xin gia đình.

Tôi đi diễn tấu hài suốt 7, 8 năm, cho đến khi sân khấu hài đi xuống, không còn nữa. Tôi buồn lắm, khó khăn hơn. Cái cảm giác nhìn các suất diễn giảm đi vì ít khán giả, rồi thưa dần đến lụi tàn nó buồn dữ lắm.

Nhưng may mắn, tôi được đi phim nhờ có chú đạo diễn nhớ đến mình. Vừa vào phim, tôi đã được vào vai thứ chính, được dạy từng chút một để biết được cách đóng phim trước ống kính ra sao. Tôi đi phim rất nhiều và được khán giả yêu thích".