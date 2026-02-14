"Con gái" Hiệp Gà gây bất ngờ khi đóng phim "Huyền Tình Dạ Trạch"

Mới đây, nam diễn viên Hiệp Gà gây chú ý khi giới thiệu "con gái" 9 tuổi trên trang cá nhân. Đó chính là cô bé Nguyễn Nhật Ánh, người đảm nhận vai con gái anh trong một MV ca nhạc về tình nghĩa, tình anh em và tình cha con do đạo diễn Đức Thịnh thực hiện.

Bé Nguyễn Nhật Ánh

Được biết, đạo diễn Đức Thịnh cũng chính là người phát hiện khả năng diễn xuất của Nhật Ánh khi cùng cô bé tham gia phim cổ trang "Huyền Tình Dạ Trạch" do Đài Hà Nội sản xuất.

Đức Thịnh dành nhiều lời khen ngợi cho cô bé 9 tuổi: "Nhật Ánh là một mẫu nhí, diễn viên nhí rất tiềm năng và chăm chỉ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé có thái độ làm việc rất nghiêm túc, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt vai diễn.

Khi cùng Nhật Ánh hợp tác trong phim ‘Huyền Tình Dạ Trạch’, tôi nhận thấy bé không chỉ có khả năng diễn xuất tự nhiên mà còn rất dễ tiếp thu và học hỏi. Điều đó khiến tôi nghĩ ngay đến Nhật Ánh, tin tưởng và quyết định giao vai con gái Hiệp Gà trong MV ca nhạc cho bé".

Nguyễn Nhật Ánh trên phim trường "Huyền Tình Dạ Trạch"

Đức Thịnh cũng nhấn mạnh: "Ở lứa tuổi này, việc duy trì sự tập trung và chịu khó luyện tập không phải điều dễ dàng, nhưng Nhật Ánh đã làm rất tốt. Bé có tố chất nghệ thuật đa dạng, từ catwalk đến diễn xuất, và đặc biệt là tinh thần cầu tiến, luôn muốn hoàn thiện bản thân. Tôi tin rằng Nhật Ánh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật".

Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 2017 tại Hà Nội và hiện là học sinh trường The Dewey School. Cô bé bắt đầu tham gia các hoạt động mẫu nhí từ tháng 9/2022. Ban đầu, mẹ của Nhật Ánh cho con tham gia câu lạc bộ mẫu nhí nhằm giúp bé tự tin hơn. Tuy nhiên, Nhật Ánh nhanh chóng thể hiện niềm đam mê và tố chất nổi bật, khiến mọi người bất ngờ.

Chỉ trong thời gian ngắn được rèn luyện, Nhật Ánh đã tự tin sải bước trên sàn catwalk, thể hiện khả năng trình diễn chuyên nghiệp và góp phần tôn vinh vẻ đẹp của các thiết kế thời trang. Từ câu lạc bộ mẫu nhí, cô bé dần mở rộng phạm vi hoạt động, tham gia nhiều show diễn lớn như Miracle Dreams của Ó Princess, On the Runway của Chiho, Lân của NTK Nhật Thực, Sắc vàng Tam Cốc của NTK Thạch Linh, Vietnam Kids Fashion Week của Tài năng nhí Kids Talent, Busan International Fashion Week 2023, và Tuần lễ thời trang Xuân Hè Pro 2023 của MT Group - nơi cô đảm nhận vai trò First Face.

Ngoài ra, Nhật Ánh còn gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện tại đêm Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với thiết kế "ton sur ton" phối màu hồng và xanh chủ đạo cùng NTK Thạch Linh.

Không chỉ tỏa sáng trên sàn diễn, Nhật Ánh còn thể hiện thần thái tinh tế khi làm mẫu ảnh và luôn sẵn sàng vượt qua khó khăn. Dù còn nhỏ tuổi nhưng theo phụ huynh tiết lộ, cô bé có thể thức khuya dậy sớm, làm việc chăm chỉ để đáp ứng yêu cầu của ê-kíp, tạo nên những bộ ảnh thời trang ấn tượng.

Bên cạnh catwalk, Nhật Ánh còn sở hữu nhiều năng khiếu đa dạng như ca hát, nhảy múa, diễn xuất, vẽ tranh và cả kỹ năng trang điểm, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật.

