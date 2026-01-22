Con gái của tỷ phú giàu nhất thế giới: Chuyển giới năm 16 tuổi, đơn phương đổi họ, từ bỏ ông bố giàu có

Elon Musk hiện đang là tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh khối tài sản siêu to khổng lồ vượt mức 700 tỷ USD, ông chủ của mạng xã hội X được cho là kẻ "lắm tài nhiều tật", làm mếch lòng không ít phái đẹp vì cho rằng mình là người "chiếu trên" trong mọi mối quan hệ. Thế nhưng, có một cô gái trẻ lại khiến vị tỷ phú công nghệ phải phát điên, đó là người mẫu Vivian Jenna Wilson - cô con gái chuyển giới của Elon Musk.

Vivian Jenna Wilson (Ảnh: Sina).

Elon Musk cho rằng người thông minh nên có nhiều con. Trong đó, Vivian là 1 trong 5 người con của Elon và người vợ đầu tiên (Ảnh: Sohu)

Được biết Vivian (tên khai sinh là Xavier Alexander Musk) vốn là con trai của Elon Musk và người vợ đầu tiên - bà Justine Wilson, một nhà văn người Canada. Tuy nhiên, sau khi nhận ra giới tính thật của mình, con cả của Elon Musk đã chính thức chuyển giới vào năm 2020. Càng "khét" hơn là ngay sau khi bước sang tuổi 18, cô đã thay đổi tên và giới tính trên giấy tờ pháp lý, chính thức lấy họ Wilson của mẹ và đơn phương cắt đứt liên lạc với người bố tỷ phú.

Thấy con cả tuyên bố không muốn có bất cứ liên hệ nào với mình, tỷ phú Elon Musk gây tranh cãi dữ dội khi tuyên bố: "Con tôi Xavier Musk đã chết vì vi rút tư tưởng cấp tiến", đồng thời có những phát ngôn nhạy cảm về cộng đồng người chuyển giới. Không chỉ vậy, ông còn "trộn gỏi" luôn cả Ashley St. Clair - mẹ đứa con thứ 13 của mình vì dám lên tiếng ủng hộ Vivian Wilson, đe dọa tước quyền nuôi con vì sợ lại có thêm con cái bước vào "vết xe đổ" của con cả.

Vivian là con cả của tỷ phú công nghệ. Tuy nhiên, mối quan hệ giứa 2 bố con không được tốt cho lắm (Ảnh: Sohu).

Sau khi chuyển giới, Vivian đã cắt đứt liên lạc với người bố giàu có, đồng thời đổi họ ngay khi vừa thành niên (Ảnh: Sina).

Về phía Vivian Wilson, cô xác định mình là một phụ nữ chuyển giới và song tính (bixexual) và chẳng ngần ngại thể hiện niềm tự hào vì được sống thật trên mạng xã hội. Cô gái sinh năm 2004 này chia sẻ: "Tôi là một người trưởng thành rồi, cuộc sống của tôi nên do chính tôi tự định nghĩa".

Trên hành trình khẳng định bản thân, Vivian Wilson luôn tích cực tham gia các hoạt động của cộng động LGBT+ và được coi như biểu tượng của thế hệ trẻ dám sống thật, kiên cường đấu tranh cho quyền lợi của bản thân.

Con ái Elon Musk được ủng hộ vì dám sống thật với giới tính của mình (Ảnh: Sina).

Từ tháng 3 năm ngoái, con gái tỷ phú giàu nhất thế giới chính thức bước chân vào làng mẫu khi lên bìa tạp chí TeenVOGUE số đặc biệt. Với vóc dáng cao ráo, thần thái hơn người và thân phận đặc biệt, Vivian Wilson thu hút sự chú ý ngay khi mới chập chững vào nghề. Cô nhận được cơ hội xuất hiện trên các tờ báo danh giá cũng như sải bước trên sàn diễn thời trang của các nhà tạo mẫu đình đám.

Có thể thấy được cô con gái chuyển giới của Elon Musk đang dần thoát khỏi ánh hào quang từ người bố nổi tiếng, tự gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Dù từ mặt bố nhưng Vivian Wilson luôn được mẹ ủng hộ hết mình. Mẹ nàng mẫu chia sẻ: "Vivian luôn nhận thức rõ ràng rằng mình là cái, mình phải trở thành người như thế nào. Đó là một cô bé mạnh mẽ, dũng cảm và rất có sức hút".

Cô con gái chuyển giới của Elon Musk giờ bước chân vào nghề mẫu và nhận được nhiều phản hồi tích cực (Ảnh: Sina).

(Ảnh: Sina).

Nguồn: Sohu