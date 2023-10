Con gái của ‘nữ thần sắc đẹp Hàn Quốc’ và kẻ hiếp dâm

Seo Jung Hee cho biết lý do chịu đựng suốt ba thập kỷ một phần vì xấu hổ, phần còn lại vì thương con gái. Tuy nhiên, chứng kiến chồng bạo hành con bằng lời nói khiến bà quyết định phơi bày sự thật và ly hôn. Dong Joo từng cho biết cả tuổi thơ sống trong ám ảnh bởi tận mắt thấy bố bạo hành mẹ. Cô cũng bị tổn thương do thường xuyên nghe những lời xúc phạm từ bố. Sau cùng, Seo Jung Hee thắng kiện. Dù mức án 6 tháng tù giam và 2 năm án treo bị đánh giá quá nhẹ so với tội ác của Seo Se Won, bà vui vì được giải thoát. Seo Jung Hee chuyển sang Mỹ sống cùng con gái. Trong khi đó, Seo Se Won qua đời ở Campuchia vào ngày 20/4 vừa qua.