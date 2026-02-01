Con gái của "Nguyệt thảo mai" không ngờ đã trổ mã xinh đẹp thế này: Mẹ nói 1 câu đủ thấy được dạy quá khéo!

Con gái của “Nguyệt thảo mai” - nhân vật từng gây thương nhớ một thời trong bộ phim thanh xuân Phía trước là bầu trời khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện cùng mẹ tại một sự kiện gần đây. Không còn là cô bé nhỏ xíu năm nào, con gái của diễn viên Hà Hương nay đã 15 tuổi, cao lớn, gương mặt thanh tú và phong thái tự tin. Anh trai của em năm nay 18 tuổi.

Hà Hương cùng gia đình

Xuất thân là diễn viên múa, Hà Hương được công chúng nhớ đến nhiều nhất với vai Nguyệt “thảo mai”. Sau ánh hào quang của bộ phim, chị lựa chọn lùi về chăm sóc gia đình. Gần 20 năm hôn nhân, nữ diễn viên có cuộc sống riêng viên mãn bên chồng đang người công tác trong ngành ngân hàng và hai con. Với chị, tổ ấm hạnh phúc là điểm tựa tinh thần, là tài sản quý giá nhất.

Khi các con đã lớn, Hà Hương trở lại với điện ảnh qua bộ phim Mùi phở, ra mắt vào mùng 1 Tết. Trong phim, chị vào vai Mai - con gái ông Mùi (Xuân Hinh đóng), người phụ nữ khao khát kế thừa nghề nấu phở truyền thống nhưng phải đối mặt với những rào cản gia đình và cuộc sống.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là nhan sắc của con gái Hà Hương, mà còn là cách chị nói về việc nuôi dạy con. “Có những điều không cần phải dạy dỗ bằng lời, chỉ cần cha mẹ sống và giữ gìn, để con cái tự soi chiếu và lớn lên. Tôi tin rằng tương lai các con sẽ tiếp nối, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của gia đình”, nữ diễn viên bộc bạch.

Quan điểm ấy cho thấy chị đề cao sức mạnh của sự làm gương. Thay vì áp đặt bằng những bài giảng dài, Hà Hương tin vào giá trị của đời sống gia đình được xây dựng bền bỉ mỗi ngày. Khi cha mẹ sống tử tế, yêu thương và tôn trọng nhau, con cái sẽ tự hấp thụ những điều đó như một phần tự nhiên trong quá trình trưởng thành. Đó không phải là cách dạy ồn ào, mà là sự giáo dục thấm dần qua cách ứng xử, qua không khí trong nhà, qua những gì cha mẹ lựa chọn gìn giữ.

Trước đó, chị từng chia sẻ: “Mỗi đứa trẻ ra đời là kết tinh của tình yêu. Đứa trẻ lớn lên trong yêu thương sẽ được hạnh phúc. Tôi luôn mong 2 con tôi là những em bé hạnh phúc”. Với Hà Hương, đầu tư cho con chính là “của để dành” của vợ chồng chị. Chị không đặt kỳ vọng con phải trở thành “ông nọ, bà kia”, mà mong các con thành người tử tế, có ích cho xã hội. Hơn hết, con phải được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, bởi chỉ có yêu thương mới giúp những đứa trẻ khôn lớn trưởng thành đúng nghĩa.

Diễn viên Hà Hương và chồng nuôi dạy con bài bản, tỉ mỉ. Dù bận rộn, họ vẫn tìm cách để hai con gần gũi và chia sẻ. Chị từng nói, vợ chồng không quá quan tâm đến số dư tài khoản hay nhà cao cửa rộng, mà tập trung “cày” để con có môi trường phát triển tốt nhất, đó là tương lai nối dài của hai người. Trong gia đình, bố mẹ coi con là những người bạn nhỏ, còn các con coi bố mẹ là những người bạn lớn. Họ chia sẻ cùng nhau. Khi gặp vấn đề khó, chị sẵn sàng gợi ý con tìm bố để được giải đáp; những điều trong khả năng, chị sẽ trả lời.

Có lẽ vì lớn lên trong không khí ấy mà con gái Hà Hương hôm nay không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên vẻ điềm đạm, tự tin. Sự “trổ mã” ấy không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở nền tảng gia đình phía sau. Và như chính nữ diễn viên từng nói, chỉ cần cha mẹ sống đúng, giữ gìn những giá trị tốt đẹp, con cái rồi sẽ tự biết cách tiếp nối.

(Tổng hợp)