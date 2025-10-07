Con gái Cẩm Vân sang tận New York làm một việc

Tối ngày 6/10, CeCe Trương con gái danh ca Cẩm Vân chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Đi Đi, đánh dấu cho cột mốc mới trên con đường hoạt động nghệ thuật. Trước đó, CeCe Trương gây bất ngờ cho khán giả, bạn bè và gia đình khi quyết định thay đổi phong cách từ tóc xù sang tóc thẳng sau 7 năm.



Cece Trương

Ra mắt MV Đi Đi để tạm biệt mái tóc xù đã làm nên thương hiệu, CeCe Trương cũng muốn truyền tải thông điệp về sự khởi đầu của hành trình tìm lại chính mình và bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất trong âm nhạc.

Ca khúc Đi Đi được sáng tác bởi CeCe Trương và Phú Hiển, nằm trong EP Những Đường Cong Thẳng Hàng chuẩn bị ra mắt vào ngày 8/10. Đi Đi thuộc dòng nhạc Electro Pop hiện đại, giàu năng lượng, có sự pha trộn giữa những âm thanh điện tử, nhịp điệu mạnh mẽ và giai điệu dồn dập.

Thể hiện Đi Đi bằng giọng ca nội lực, giàu cảm xúc, CeCe Trương mang đến một bản tuyên ngôn dứt khoát, mạnh mẽ, tựa như một cú hích cổ vũ người nghe tiến về phía trước.

Từ đầu đến cuối, ca khúc Đi Đi là cuộc đấu tranh nội tâm của một cô gái, từ việc nhận ra mình bị phản bội, vỡ mộng rồi dứt khoát buông bỏ. Lời ca đậm chất tự sự, vừa như một cuộc đối thoại giữa cô gái và người mình yêu, cũng là lời động viên cô gái dành cho chính mình: "Đi đi em không cần".

Bên cạnh thông điệp "khi tình cảm đã đi đến giới hạn, lựa chọn duy nhất là rời bỏ để tìm lại chính mình", thì ca khúc Đi Đi còn phản chiếu hình ảnh của thế hệ trẻ hiện đại, quyết liệt - dám từ bỏ những điều độc hại, không phù hợp trong cuộc sống.

MV Đi Đi được quay hình tại New York, Mỹ, mang tinh thần trẻ trung, sôi động của một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới.

Những địa điểm nổi tiếng của New York như cầu Brooklyn, Quảng trường Timessquare, Khu tưởng niệm tòa tháp đôi lần lượt xuất hiện trong MV. Lựa chọn quay MV ở New York, CeCe Trương cũng mong muốn gạt bỏ đi những tổn thương, tai nạn không may gắn liền với nơi này, một lần nữa nhìn lại quá khứ rồi sau đó tự tin bước đến một hành trình mới.

MV Đi Đi mở ra không gian thực tại xen lẫn ảo ảnh, cho thấy sự suy tư của nhân vật về quá khứ, hiện tại và tương lai, trước khi bước về phía ánh sáng rực rỡ ở đoạn kết. CeCe Trương xuất hiện trong tạo hình thời trang và quyến rũ, đưa khán giả bước vào câu chuyện của một cô gái đang tìm lại chính mình sau những tổn thương.

Đặc biệt, MV Đi Đi là sản phẩm cuối cùng mà CeCe Trương xuất hiện với mái tóc xù thân thuộc.

Trước khi ra mắt MV, CeCe Trương đã đăng tải một video hé lộ về kiểu tóc mới trên trang cá nhân cùng những tâm sự đáng chú ý. Ngay cả ba mẹ của CeCe Trương là nghệ sĩ Cẩm Vân và Khắc Triệu cũng không được biết trước về thay đổi này.