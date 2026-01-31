Con gái 4 tuổi đi học mầm non chưa đầy 2 tháng đã sụt 2kg, mẹ bức xúc tìm giáo viên rồi xấu hổ khi biết sự thật

Có con bắt đầu đi học mẫu giáo, nhiều phụ huynh mới thấm cảm giác "đi làm đã mệt, nghĩ tới con ở trường còn mệt hơn". Nào là con có ăn đủ không, ngủ có ngon không, có hòa nhập được với bạn bè không rồi chỉ cần thấy con gầy đi một chút là trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm, đủ thứ chuyện phải lo.

Chị Vương (31 tuổi, Trung Quốc) cũng rơi vào trạng thái ấy sau khi cho con gái 4 tuổi là bé Tuyên Tuyên đi học mẫu giáo. Để con có điều kiện học tập tốt, chị cho bé theo học tại một trường mầm non tư thục gần nhà, cũng là ngôi trường có mức học phí cao nhất khu vực.

Ngôi trường khang trang, môi trường mới mẻ khiến Tuyên Tuyên rất hào hứng. Những ngày đầu đi học, bé luôn vui vẻ, không khóc nhè, không mè nheo như nhiều đứa trẻ khác. Thấy con thích nghi tốt, người mẹ cũng yên tâm, nghĩ rằng tuy học phí đắt nhưng đổi lại con không áp lực thì hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 2 tháng, chị Vương bắt đầu nhận ra điều bất thường. Khi bế con, chị cảm thấy bé nhẹ đi rõ rệt. Chị cân lại thì giật mình phát hiện con đã sụt mất 2kg.

Lo lắng, chị vặn hỏi con có chỗ nào không khỏe. Cô bé Tuyên Tuyên trả lời rất đơn giản: "Con ăn ở trường chẳng no gì cả".

Chị Vương vô cùng lo lắng khi nghe lời con nói (Ảnh minh họa)

Nghe đến đây, người mẹ không khỏi bức xúc. Học phí chị đóng cho trường không hề ít, vậy mà con lại ăn không đủ no? Chị quyết định xin nghỉ làm 2 tiếng để đến trường gặp giáo viên, mong tìm một lời giải thích rõ ràng.

Tuy nhiên, điều chị Vương không ngờ tới là lần "đòi công bằng" này lại khiến chính chị sững người. Giáo viên cho biết, Tuyên Tuyên không biết sử dụng thìa, càng không biết dùng đũa, nên gần như không tự ăn được. Trong lớp có hàng chục học sinh, chỉ có 3 giáo viên và bảo mẫu, rất khó để kèm cặp từng bé trong từng bữa ăn.

Lúc này, người mẹ mới nhận ra vấn đề không hoàn toàn nằm ở phía nhà trường.

Vì sao nhiều trẻ đi học mầm non lại bị sụt cân?

Giai đoạn mầm non là thời kỳ trẻ phát triển rất nhanh, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ. Nếu lượng dinh dưỡng nạp vào không đủ, việc trẻ gầy đi, sụt cân là điều dễ xảy ra.

Việc đi học cũng đồng nghĩa với việc trẻ phải bước vào một môi trường hoàn toàn mới: sinh hoạt theo giờ giấc cố định, tiếp xúc với nhiều bạn bè lạ, thay đổi khẩu vị ăn uống và thói quen ngủ nghỉ. Với nhiều trẻ, đây là một cú "chuyển môi trường" không hề nhẹ.

Trong thời gian đầu thích nghi, trẻ có thể căng thẳng, lo lắng, thậm chí sợ hãi mà không diễn đạt được bằng lời. Điều này dẫn đến các biểu hiện như chán ăn, ăn không ngon, ăn ít, ngủ không sâu giấc, quấy khóc... và kéo theo việc sụt cân tạm thời.

Bên cạnh đó, không ít trẻ ở nhà chưa có thói quen ăn uống độc lập, ăn uống không đúng giờ, kén chọn thức ăn, phải có người đút, vừa chơi vừa ăn, thậm chí cả nhà thay nhau bế theo để đút từng thìa. Khi vào môi trường tập thể như trường mầm non, nơi giáo viên không thể chăm cho từng em từng li từng tí, những đứa trẻ này rất dễ gặp khó khăn trong việc ăn uống.

Thực tế, ở nhiều trường mầm non, từ lớp nhỏ giáo viên đã khuyến khích trẻ tự ăn. Chỉ những bé quá chậm hoặc gặp khó khăn đặc biệt mới được thầy cô hỗ trợ thêm. Vì vậy, những trẻ chưa từng được rèn kỹ năng tự ăn ở nhà sẽ gặp trở ngại lớn khi đi học.

Việc thay đổi môi trường có thể ảnh hưởng đến khẩu vị và thói quen ăn uống của trẻ (Ảnh minh họa)

Trẻ đi học mầm non bị sụt cân, cha mẹ nên làm gì?

1. Tìm nguyên nhân cụ thể, đừng vội đổ lỗi

Điều đầu tiên cha mẹ cần làm là trao đổi kỹ với giáo viên về tình hình ăn uống của con ở lớp: trẻ có kén ăn không, ăn được bao nhiêu, có thường bỏ bữa không, có bị xao nhãng khi ăn hay không.

Song song đó, hãy quan sát con sau giờ học xem trẻ có đói cồn cào khi về nhà không, có mệt mỏi quá mức hay không, buổi tối ngủ có ngon giấc không. Những chi tiết này sẽ giúp cha mẹ xác định chính xác vấn đề nằm ở đâu.

2. Rèn cho trẻ kỹ năng tự ăn càng sớm càng tốt

Nếu trẻ chưa biết tự ăn, cha mẹ cần kiên nhẫn nhưng dứt khoát tập cho con ngay từ các bữa ăn ở nhà. Việc vì sợ con đói mà tiếp tục đút, dỗ ăn chỉ khiến trẻ ngày càng phụ thuộc hơn.

Cha mẹ có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ như chuẩn bị bộ bát thìa riêng cho trẻ, tạo không khí ăn uống thoải mái, khuyến khích con tự xúc dù còn vụng về. Có thể biến bữa ăn thành trò chơi nhẹ nhàng để trẻ hứng thú hơn, nhưng không nên vừa chơi vừa ăn kéo dài.

3. Hiểu rằng sụt cân giai đoạn đầu có thể chỉ là tạm thời

Với nhiều trẻ, việc sụt cân trong thời gian đầu đi học là một phần của quá trình thích nghi. Khi đã quen với môi trường mới, nhịp sinh hoạt ổn định hơn, trẻ sẽ dần ăn uống tốt trở lại và cân nặng cũng sẽ phục hồi.

Quan trọng nhất, cha mẹ cần giữ tâm lý bình tĩnh, đồng hành cùng con trong giai đoạn chuyển tiếp này, thay vì quá lo lắng hay vội vàng quy trách nhiệm cho nhà trường.