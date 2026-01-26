Con gái 16 tuổi của Triệu Vy làm sao thế này?

Huỳnh Tân (thường được gọi là Tiểu Tứ Nguyệt) - con gái của Triệu Vy với chồng cũ Huỳnh Hữu Long - đang là ái nữ nhà sao được quan tâm bậc nhất Cbiz hiện tại. Triệu Vy chính thức để con gái lộ diện từ tháng 5/2025. Việc công khai hình ảnh của Tiểu Tứ Nguyệt giúp Triệu Vy lấy lại phần nào thiện cảm từ công chúng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện dày đặc của ái nữ nhà minh tinh Hoàn Châu Cách Cách trên truyền thông đang gây ra phản ứng ngược, đặc biệt là sau khi Tiểu Tứ Nguyệt bất ngờ mở lại trang cá nhân, livestream và đăng tải hàng loạt video make-up đậm, nhuộm tóc vàng. Được biết Tiểu Tứ Nguyệt đã quay lại Thụy Sĩ để tiếp tục việc học sau kỳ nghỉ đông. Thế nhưng, thay vì chuyên tâm học hành, con gái Triệu Vy dăm bữa nửa tháng lại lộ diện trên mạng xã hội. Chưa kể, gần đây, Tiểu Tứ Nguyệt còn lộ rõ dấu hiệu "chín ép", mới 16 tuổi nhưng đã ăn mặc, trang điểm đậm và nhuộm tóc màu mè như người trưởng thành. Sự thay đổi chóng mặt này của Tiểu Tứ Nguyệt khiến cô bé và cả mẹ Triệu Vy dính tranh cãi.

Tiểu Tứ Nguyệt gây dậy sóng bất ngờ mở lại trang cá nhân, livestream và đăng tải hàng loạt video make-up đậm, nhuộm tóc vàng. Ảnh: QQ.

Hiện, Triệu Vy bị đàm tiếu Triệu Vy lợi dụng con gái để gây chú ý. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên này đang mở đường cho con gái vào showbiz kiếm tiền cứu mẹ sau khi biết bản thân không còn cửa quay lại showbiz. Hồi đầu năm, Triệu Vy đã thử cứu vãn sự nghiệp bằng cách cố tình lộ mặt trên sóng livestream của 1 người bạn. Thế nhưng, buổi phát sóng có mặt cô bị nền tảng MXH "đánh gậy", chặn sóng ngay lập tức.

Triệu Vy hiện bị đàm tiếu lợi dụng con gái để gây chú ý cho bản thân sau khi ngã ngựa. Cô để Tiểu Tứ Nguyệt xuất hiện dày đặc trên MXH bất chấp ái nữ còn vị thành niên, đang học cấp 3. Ảnh: Sina.

Tiểu Tứ Nguyệt sinh năm 2010, tại Singapore. Đến tuổi đi học, Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ đưa về Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống và học tập. Theo đó, Triệu Vy đã chọn 1 ngôi trường có chất lượng giảng dạy và học phí thuộc hàng top thượng lưu ở xứ Hương Cảng để cho con gái theo học. Không chỉ vậy, Tiểu Tứ Nguyệt cũng được học nghệ thuật, luyện viết thư pháp từ nhỏ. Triệu Vy từng tự hào khoe rằng con gái cô được bạn bè khen ngợi là "tiểu tài nữ", có tính cách độc lập, mạnh mẽ, giản dị và hiểu chuyện.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Tiểu Tứ Nguyệt từng có động thái cho thấy bản thân không mặn mà với việc trở thành tâm điểm trong dư luận khi xóa sạch các bài đăng chia sẻ về cuộc sống du học trên nền tảng MXH. Theo nguồn tin, ái nữ 16 tuổi của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đã quyết định rút khỏi Internet, biến mất khỏi tầm mắt công chúng vì bị bạo lực mạng. Kể từ khi lộ mặt trước công chúng, Tiểu Tứ Nguyệt rơi vào tình cảnh "khổ sở" vì nhận vô số lời miệt thị ngoại hình, bị chê bai không thừa hưởng nét đẹp của người mẹ minh tinh. Do đó, sự trở lại MXH của Tiểu Tứ Nguyệt gây bất ngờ.

Tiểu Tứ Nguyệt từng xóa sạch tất cả bài đăng chia sẻ về cuộc sống du học trên MXH sau khi bị body shaming. Ảnh: Weibo.

Triệu Vy bị "phong sát", xóa sổ khỏi Internet Trung Quốc vào năm 2021. Đến nay, không ai rõ lý do vì sao nữ diễn viên bị cấm sóng. Cuối năm 2024, Triệu Vy thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỷ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn, song Triệu Vy vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho vụ cùng Huỳnh Hữu Long gây lũng đoạn thị trường chứng khoán, khiến các nhà đầu tư tan nhà nát cửa vào năm 2017.

Theo tờ Sina, Triệu Vy sở hữu tài sản ròng 520 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, khối tài sản hàng nghìn tỷ này của cá nhân Triệu Vy giờ đã tiêu tán sạch. Sau khi bị kết tội lừa đảo đầu tư, Triệu Vy đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng). Sau đó, cô tiếp tục đền bù 1 khoản không nhỏ cho nhà sản xuất, nhãn hàng vì bị "phong sát". Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn phải chuyển hơn 50 triệu USD (1.300 tỷ đồng) cho con trai riêng của chồng theo thỏa thuận ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Huỳnh Hữu Long hiện đã trốn sang Anh, bỏ mặc Triệu Vy đối mặt với các khoản đền bù khổng lồ. Cô được cho biết đã rơi vào bước đường cùng vì không thể tham gia các hoạt động kinh doanh trên thị trường chứng khoán, lại không được mời đóng phim, tham gia show giải trí. Điều này khiến Triệu Vy chỉ có thể nhìn tài sản "đội nón ra đi", không có cách nào kiếm tiền bù vào số nợ phải chi trả.

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, khối tài sản nghìn tỷ đã bay sạch vì phải bồi thường cho hàng trăm nhà đầu tư, đối tác sau vụ cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long lừa đảo làm lũng đoạn thị trường chứng khoán và bị phong sát ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo