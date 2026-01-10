Con gái 16 tuổi của Triệu Vy đang làm gì với diện mạo của mình thế này?

Huỳnh Tân (thường được gọi là Tiểu Tứ Nguyệt) - con gái của Triệu Vy với chồng cũ Huỳnh Hữu Long - đang là ái nữ nhà sao được quan tâm bậc nhất Cbiz hiện tại. Triệu Vy chính thức để con gái lộ diện từ tháng 5/2025. Kể từ đó đến nay, Huỳnh Tân thoải mái xuất hiện công khai bên mẹ. Vào ngày 8/1, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp Triệu Vy và con gái rượu tại sân bay Thượng Hải (Trung Quốc).

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía ái nữ của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách. Ở vào độ tuổi teen, Tiểu Tứ Nguyệt ngày càng cá tính. Bước sang năm mới 2026, Tiểu Tứ Nguyệt đã nhuộm tóc vàng đầy khác lạ. Trên MXH, diện mạo mới của Tiểu Tứ Nguyệt gây bàn tán. Nhiều người lo lắng Tiểu Tứ Nguyệt "chín ép", học đòi nhuộm tóc và ăn mặc không phù hợp với độ tuổi. Kiểu tóc mới cũng được nhận xét khiến con gái Triệu Vy trông chững chạc hơn tuổi thật. Song cũng có khán giả bênh vực, cho rằng việc nhuộm tóc không nói lên điều gì về tình cách hay sự trưởng thành của Tiểu Tứ Nguyệt. Con gái Triệu Vy vốn du học và sống ở nước ngoài từ nhỏ nên cũng thoải mái hơn trong việc thay đổi ngoại hình, phong cách so với bạn đồng trang lứa

Triệu Vy và con gái Tiểu Tứ Nguyệt ở sân bay (Nguồn: Weibo)

Con gái Triệu Vy (ảnh trái) xuất hiện với diện mạo lạ lẫm

Bước sang tuổi 16, Tiểu Tứ Nguyệt đã nhuộm tóc vàng nổi bần bật. Ảnh: Sina.

Tiểu Tứ Nguyệt đang du học ở Thụy Sĩ. Tiểu Tứ Nguyệt và Lý Yên - con gái Thiên hậu Vương Phi và tài tử Lý Á Bằng - là bạn thân của nhau. Tiểu Tứ Nguyệt có cuộc sống rất kín tiếng. Trước đây, ngoài những hình ảnh thời bé 6-7 tuổi, truyền thông gần như không có thêm bất kỳ thông tin nào về quá trình trưởng thành của Tiểu Tứ Nguyệt. Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long cũng không đăng ảnh hay nhắc đến con gái quá nhiều trên truyền thông.

Trong hình ảnh công khai rõ mặt vào năm ngoái, con gái Triệu Vy được khen có làn da trắng sáng, vóc dáng cao ráo, gương mặt khả ái. Tiểu Tứ Nguyệt được nhận xét càng lớn càng giống cha, ít nét của Triệu Vy. Theo netizen xứ Trung, con gái của Triệu Vy xinh xắn, nhưng chưa có khí chất nổi bật nhìn 1 cái là nhớ mãi không quên như mẹ minh tinh. Nhưng với đường nét ở tuổi 16 như thế này, Tiểu Tứ Nguyệt hoàn toàn có thể trở thành mỹ nhân đình đám trong tương lai và nối gót mẹ vào showbiz.

Tiểu Tứ Nguyệt có gương mặt khả ái, vóc dáng cao ráo. Càng lớn con gái nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách được nhận xét giống bố doanh nhân hơn mẹ minh tinh. Ảnh: Sina.

Tiểu Tứ Nguyệt sinh năm 2010, tại Singapore. Đến tuổi đi học, Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ đưa về Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống và học tập. Theo đó, Triệu Vy đã chọn 1 ngôi trường có chất lượng giảng dạy và học phí thuộc hàng top thượng lưu ở xứ Hương Cảng để cho con gái theo học. Không chỉ vậy, Tiểu Tứ Nguyệt cũng được học nghệ thuật, luyện viết thư pháp từ nhỏ.

Triệu Vy từng tự hào khoe rằng con gái cô được bạn bè khen ngợi là "tiểu tài nữ", có tính cách độc lập, mạnh mẽ, giản dị và hiểu chuyện. Ngoài ra, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách cũng không muốn con gái bước chân vào showbiz, hay lộ mặt trước truyền thông quá sớm. Theo Triệu Vy, cô giữ kín hình ảnh của con vì sợ sự soi mói của dư luận sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của Tiểu Tứ Nguyệt.

Tiểu Tứ Nguyệt được bố mẹ nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường tốt nhất ngay từ bé. Ảnh: Sohu.

Thời gian gần đây, Triệu Vy thường xuyên cập nhật MXH, xuất hiện nhiều hơn trước công chúng và thậm chí còn livestream trên MXH. Từ đây, truyền thông suy đoán nữ diễn viên đã thoát lệnh "phong sát ngầm", đang rục rịch đánh tiếng quay trở lại showbiz. Về đời tư, Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã ly hôn. Tuy nhiên, không rõ Tiểu Tứ Nguyệt được bố hay mẹ nuôi dưỡng. 1 số nguồn tin cho biết Huỳnh Hữu Long đã tái hôn và có con chung với vợ mới.

Nguồn: Sina, Sohu