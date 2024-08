Con gái 16 tuổi của "Hoa hậu đóng cảnh nóng" chuẩn bị bước vào showbiz, nhan sắc không phải dạng vừa

Nhắc đến những ngôi sao nổi danh của thập niên 90 chắc người ta không thể nào bỏ qua cái tên Ông Hồng. Ông Hồng được đánh giá là một trong những nữ diễn viên quyến rũ nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Năm 1989, Ông Hồng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á - một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên tại Hong Kong (Trung Quốc). Sau đăng quang, Ông Hồng một đường thẳng tiến, chính thức bước chân vào showbiz. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Sex and the Emperor, Bloody Brothers, Don't Stop My Crazy Love For You, Romance of the Vampires, Fake Pretty Woman…

Năm 2005, Ông Hồng bất ngờ tuyên bố kết hôn và sau đó bất ngờ chia tay cùng 1 ông trùm giàu có. Theo truyền thông ghi nhận lại, vụ yêu đương kết hôn ly hôn này của Ông Hồng diễn ra vô cùng chóng vánh nhưng cũng cực kỳ ầm ĩ.

Sau đó 2 năm, Ông Hồng nên duyên cùng nam doanh nhân điển trai Lưu Luân Hạo. Không lâu sau đám cưới, người đẹp sinh con gái đầu lòng và hiện tại, vợ chồng Ông Hồng đã có với nhau hai cô con gái.

Ông Hồng và con gái

Trong hai cô con gái của Ông Hồng, cô con gái đầu lòng Lưu Thi (Crystal) nhận được nhiều sự chú ý vì vẻ ngoài nổi trội. Cô bé sẽ bước sang tuổi 17 vào tháng 10 năm nay. Theo nhiều nguồn tin cho biết, khi đợi con gái 17 tuổi Ông Hồng sẽ chính thức cho cô bé bước chân vào showbiz.

Lưu Thi khi trưởng thành có ngoại hình rất ưa nhìn và rất giống mẹ khi còn trẻ. Cô bé cũng được truyền thông đánh giá là một trong những "người thừa kế" thế hệ thứ 2 xinh đẹp nhất.

Khi còn bé, cô bé nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài đáng yêu. Còn hiện tại những đường nét trên khuôn mặt Lưu Thi ngày càng rõ nét và xinh đẹp hơn. Hiện tại cô bé cũng có chiều cao khá ấn tượng cùng đôi chân dài miên man.

Bên cạnh đó, từ nhỏ Lưu Thi đã được mẹ cho đi học rất nhiều các bộ môn nghệ thuật khác nhau, cô bé có thể sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ như đàn violin, sáo...

Trên trang cá nhân của mình, Lưu Thi thường xuyên cập nhật những video học nấu ăn. Cô bé nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẻ ngoài xinh xắn. Cô bé chia sẻ video mình nấu ăn trên tài khoản cá nhân, hướng dẫn giới trẻ cách giữ dáng khỏe mạnh và giảm cân.

Có thể thấy Lưu Thi rất thích nấuăn và có thể nấu được những món ăn ngon. Dưới các clip nấu ăn, cư dân mạng cũng gợi ý rằng cô bé có thể làm những video về thời trang vì nhiều người cũng yêu thích cách ăn mặc và phối đồ của Lưu Thi.

Lưu Thi được đánh giá là sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và vô cùng khí chất

Trong clip, Lưu Thi khiến mọi người yêu thích không chỉ ở vẻ ngoài xinh đẹp mà còn ở cách nói chuyện dịu dàng, thẳng thắn và rất đáng yêu. Vì vậy, mọi người đều cho rằng Ôn Hồng đã làm rất tốt việc giáo dục con gái. Ở tuổi 16, Lưu Thi khác biệt với những người nổi tiếng thế hệ thứ hai khác. Trong khi con của các ngôi sao khác bận chia sẻ những hình ảnh đi du lịch sang chảnh, những bộ đồ đắt đỏ thì Lưu Thi lại tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng. Cô bé thực sự đang chia sẻ kinh nghiệm ẩm thực của mình đến với mọi người.

Cho dù đó là trang phục cô bé đang mặc hay món ăn do cô bé tự tay nấu thì những gì Lưu Thi truyền tải trong video đều rất đáng yêu. Một số cư dân mạng nhận xét rằng nhìn Lưu Thi họ cảm nhận như nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn nhà bên vô cùng ấm áp.

Nhiều người hi vọng sớm nhìn thấy Lưu Thi trong showbiz bởi vô cùng yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng và khí chất của cô bé.