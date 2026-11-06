Con gái 11 tuổi của mỹ nhân đẹp nhất Philippines

Diện mạo của ái nữ nhà cặp đôi vàng showbiz Philippines Marian Rivera và Dingdong Dantes khiến công chúng phải chú ý.

Ngày 5/10, tờ Sina đưa tin Zia - con gái đầu lòng của cặp đôi vàng showbiz Philippines Marian Rivera và Dingdong Dantes - gây chú ý khi tham dự 1 sự kiện dành cho trẻ em. Trong loạt ảnh và video được chia sẻ, bé Zia có dáng người cao ráo, lớn phổng phao và đầy tự tin ở tuổi 11. Con gái Marian Rivera được khen càng lớn càng ra dáng thiếu nữ, thừa hưởng nét đẹp của bố lẫn mẹ. Zia có má lúm, khuôn miệng, nụ cười duyên và chiếc mũi cao giống mẹ, trong khi đôi mắt và hình dáng gương mặt lại giống cha.

So với lúc bé, Zia hiện tại có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cô bé vẫn được đánh giá xinh đẹp, ưa nhìn. Nhiều netizen bày tỏ sự tò mò không biết khi bước vào độ tuổi dậy thì và trưởng thành, Zia sẽ giống ai nhiều hơn bởi cô bé lúc nhỏ thì là bản sao của mẹ Marian Rivera, nhưng hiện tại lại giống bố tài tử Dingdong Dantes nhiều hơn.

Con gái 11 tuổi của của cặp đôi vàng showbiz Philippines Marian Rivera và Dingdong Dantes. Clip: Instagram.

Bé Zia thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Ở thời điểm hiện tại, Zia trông giống bố tài tử hơn. Ảnh: Instagram.

Zia tên thật là Maria Letizia Gracia-Dantes, chào đời ngày 23/11/2015. Không như các ngôi sao khác giấu kín hình ảnh của con, vợ chồng Marian Rivera - Dingdong Dantes thoải mái công khai các con với truyền thông từ khi mới lọt lòng, thậm chí cho các bé vào showbiz quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí. Zia và em trai Jose Sixto IV (Sixto) là sao nhí được săn đón bậc nhất Philippines. Thậm chí Zia từng được xếp vào hàng những người mẫu nhí có giá trị quảng cáo cao nhất tại Philippines. Năm 2016, Marian Rivera từng tiết lộ thù lao đóng quảng cáo của con gái cao đến mức có thời điểm còn vượt qua cả cát-xê của chính cô. Thông tin này từng khiến công chúng không khỏi bất ngờ trước sức hút của nhóc tỳ đình đám.

Là con gái của cặp sao quyền lực Marian Rivera và Dingdong Dantes, cô bé được hưởng điều kiện giáo dục và phát triển đáng mơ ước ngay từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 11, ái nữ nhà Dantes đã thành thạo nhiều kỹ năng như cưỡi ngựa, bơi lội, đánh đàn piano...

Zia thành thạo nhiều kỹ năng như cưỡi ngựa, bơi lội, đánh đàn piano. Ảnh: Instagram.

Marian Rivera được mệnh danh mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Cô từng được Forbes Asia vinh danh là một trong 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Marian Rivera và Dingdong Dantes bén duyên sau khi cùng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Chuyện Tình Nàng Tiên Cá hay Vũ Điệu Hoang Dã.

Cặp đôi chính thức công khai chuyện tình cảm vào năm 2010, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người hâm mộ. Đến năm 2014, Dingdong khiến khán giả khắp châu Á xúc động với màn cầu hôn lãng mạn dành cho Marian ngay trên sóng truyền hình. Cuối năm đó, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ tại Nhà thờ Cubao ở thành phố Quezon. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Marian Rivera và Dingdong Dantes vẫn được xem là một trong những cặp vợ chồng quyền lực, viên mãn bậc nhất giới giải trí Philippines.

Ngoại hình trẻ trung, quyến rũ của mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Ảnh: Instagram.

Suốt một thập kỷ qua, Marian Rivera và Dingdong Dantes vẫn duy trì cuộc hôn nhân ngọt ngào, viên mãn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Sina, Sohu