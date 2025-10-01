Con gà không lông, thích tắm nắng có giá 500 triệu duy nhất ở Việt Nam

Những câu chuyện, nội dung độc lạ trong cuộc sống thường nhật luôn thu hút sự quan tâm, tò mò của công chúng. Câu chuyện về một con gà, được chủ rao bán với giá 500 triệu ở TP.HCM gây chú ý.

Cận cảnh chú gà đông tảo được chủ nhân rao bán với giá 500 triệu đồng.

Chia sẻ này được đăng tải trên kênh Độc Lạ Bình Dương của anh Đoàn Như Phú. Chủ kênh tìm đến trang trại gà Quang Hải, ở thành phố Hồ Chí Minh và biết được câu chuyện một chú gà không lông độc lạ, cặp chân siêu to khổng lồ đang được anh rao bán với giá 500 triệu đồng. Đó là gà Đông Tảo - giống gà nổi tiếng hàng trăm năm, khi xưa chuyên dùng để dâng lên vua, nên thường được gọi là gà tiến vua.

"Trước kia mấy tháng có người trả 280 triệu mua nó về làm cảnh, mà tôi chưa bán. Nếu có ai có nhu cầu muốn sở hữu con gà không lông này, tôi để lại giá 500 triệu đồng, bỏ ra 100 triệu làm từ thiện", anh Hải chia sẻ.

Anh Đoàn Như Phú chia sẻ chỉ bán chú gà này với giá 500 triệu đồng.

Một con gà thôi mà sao có giá đến nửa tỷ... chính anh Đoàn Như Phú cũng thắc mắc, thì được chủ nahan cảu chú gà này giải đáp về sự khác biệt của chú gà này, dẫn tới mức giá cao như trên. Đó là chú gà này là gà đột biến, bẩm sinh đã không có lông.

"Con này (con gà) Việt Nam không có con số hai. Nó là độc lạ mà. Nếu mấy con gà khác trong trại, háu ăn đến đâu cũng mổ cám, mổ bắp 1 lần, ăn xong mới mổ tiếp, còn nó cái nết ăn như heo vậy (cười), mổ lia lịa 4 - 5 cái rồi mới ngóc đầu lên.

Nuôi nó cũng vất vả, phải chăm sóc kỹ, tối phải bỏ vào thùng giấy, giăng mùng để giữ ấm, tránh muỗi đốt, ban ngày phải đem phơi nắng. May mà nó sinh ra trong Nam nhiều nắng ấm, chứ gà này mà ở ngoài Bắc chắc không sống nổi qua mùa đông lạnh...", Anh Hải chia sẻ thêm.

Cặp chân không những to, đúng chuẩn gà đông tảo mà lớp vảy cũng rất đều.

Theo chủ nhân, chú gà này tuy sờ vào da rất nóng nhưng lại rất thích tắm nắng.

Ngoài chú gà không lông độc lạ có giá cao chót vót, trại gà này còn nuôi rất nhiều gà Đông Tảo thông thường với giá mềm hơn, khoảng 2,5 - 3 triệu đồng/con khi đạt trọng lượng 5 – 6 kg. Chủ trại cho biết, trong khoảng từ ngày 23 Tết đến 30 Tết là cao điểm mùa vụ, anh xuất khoảng 200 con gà Đông Tảo/ ngày, còn các ngày khác thì bán rải rác.

Với 15 năm kinh nghiệm nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, anh khẳng định chỉ chọn con thuần chủng, hình thức chuẩn: chân tròn đỏ, vảy thịt rõ nét. Đây là loại có giá trị dinh dưỡng cao và hình thức đẹp nhất. Riêng cặp chân đã nặng 2 - 2,5 kg, xương nhỏ như gà ta nhưng phần da và cơ thịt sần sật, giòn chắc.

Anh tiết lộ thêm: “Để có được gà Đông Tảo thuần chủng là rất khó, vì giống này không chăm đạp mái như gà ta. Hơn nữa, con mái khi đẻ trứng, do chân quá to nên hay giẫm vỡ trứng, phải giám sát rất cẩn thận. Tỷ lệ ấp nở cũng thấp hơn gà thường. Ở thị trường, loại gà lai chân xốp, chân sùi có giá rẻ hơn, nhưng thịt không ngon bằng. Với người dễ tính thì gà lai đã ổn, nhưng người sành chơi hoặc mua để làm cảnh thường ưa giống thuần chủng.”

Nhiều người tò mò ai sẽ là người chi số tiền khủng mua gà, và bày tỏ sự hiếu kỳ, bình luận về diện mạo của chú gà đông tảo này:

- "Không biết đại gia nào rước em này về nữa, nhìn cặp chân thôi là thấy tiền rồi" - “Gà gì mà nhìn tưởng sinh vật huyền bí, chân to như cái chày" - “Mua về chắc không nỡ thịt… để ngắm chơi Tết thì đúng chuẩn ‘gà quý tộc’ rồi" - “Nhìn kỹ thấy cũng dễ thương nha, kiểu ‘dị dị nhưng sang’. Mua về làm linh vật Tết cũng hợp phết".

Nguồn: Độc Lạ Bình Dương.