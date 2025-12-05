Con đường 44.000 tỷ đồng băng qua 2 con đèo hiểm trở nổi tiếng Việt Nam: Dài 125km, tốc độ 100km/h

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Ban Quản lý Dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để phê duyệt thiết kế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Tỉnh phấn đấu tổ chức lễ khởi công vào dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (19/12/2025).

Đối với dự án thành phần 2, tỉnh đặt mục tiêu phê duyệt vào ngày 28/12/2025 và khởi công trong tháng 3/2026.

Ảnh minh họa cao tốc Quy Nhơn – Pleiku trong tương lai bằng AI

Hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt với diện tích thu hồi hơn 1.000ha, liên quan đến hơn 6.600 hộ dân và 17 tổ chức. Tỉnh Gia Lai đang lập thủ tục đầu tư xây dựng 12 khu tái định cư nhằm đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân. Cùng với đó, các hạ tầng kỹ thuật như đường điện, nước sạch cũng đang được lập hồ sơ di dời.

Theo Sở Xây dựng Gia Lai, các đoạn đi qua đèo An Khê và Mang Yang có địa hình hiểm trở, yêu cầu kỹ thuật cao. Sau khi khảo sát địa chất, nhà thầu dự kiến huy động robot khoan hầm xuyên núi cùng các công nghệ thi công hiện đại, nhằm bảo đảm an toàn, tiến độ và chất lượng của dự án.

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku được thiết kế thế nào?

Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 17 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Dự án chia làm 3 dự án thành phần chính, đầu tư 43.734 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn tiết kiệm chi.

Các đơn vị tư vấn dự án gồm nhiều doanh nghiệp chuyên ngành uy tín như Công trình Thăng Long, Giao thông 4, IDECO Việt Nam và Công trình Giao thông 5.

Hồi tháng 11/2025, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, với thời gian triển khai từ 2025 đến 2029.

Dự án thành phần 1 có chiều dài 22km, đi qua phường An Nhơn Bắc, An Nhơn và các xã Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú. Điểm đầu tại Km39+200 Quốc lộ 19B, điểm cuối giao với phía Tây đường tránh Phú Phong (xã Bình Phú).

Đáng chú ý, tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku khi đi qua khu vực đèo An Khê và Mang Yang sẽ đối mặt với điều kiện địa hình đặc biệt phức tạp. Đây là hai đoạn đèo hiểm trở bậc nhất trên tuyến Quốc lộ 19 hiện nay, với địa hình núi cao, dốc lớn, nhiều khúc cua gấp và nền đất yếu. Vì vậy, phần cao tốc đi qua khu vực này được xem là điểm nhấn kỹ thuật của dự án, đòi hỏi giải pháp thi công hiện đại, thiết kế an toàn cao và công nghệ đặc thù.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực mạnh mẽ cho logistics, vận chuyển nông sản, du lịch và giao thương giữa duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của toàn vùng.