"Con định 9h sẽ cho mẹ uống sâm vậy mà mẹ không bao giờ dậy nữa... Mẹ ơi"

Cách đây ít giờ, MC, nhà báo Hạnh An An đã thông báo tin buồn lên trang mạng cá nhân. Mẹ ruột nữ MC đã qua đời vào sáng ngày 23/6 tại Hưng Yên do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 88 tuổi.

Bức ảnh cuối cùng nữ MC chụp cùng mẹ trước khi bà qua đời khoảng 10 tiếng sau đó.

Sự ra đi của mẹ khiến MC Hạnh An An sốc và không giấu được nỗi buồn, sự mất mát. Cô đã có chia sẻ xúc động trên mạng xã hội: "Mẹ! Tấm hình này con chụp với mẹ lúc 22h đêm qua! Trước khi ngủ, mẹ đã ngắm khuôn mặt con rất kỹ rồi mẹ nói: "Đằng ấy giống tớ quá! Cái mũi này, cái miệng này, gương mặt này, nụ cười này nhưng mắt đằng ấy hình như sáng hơn tớ.

Con đã thì thầm trêu mẹ khiến mẹ cười vui lắm! Rồi mẹ nằm xuống và khẽ ngân nga hát… Sáng nay, sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì để mẹ đi nằm. Con định để 9h sẽ cho mẹ uống sâm vậy mà mẹ không bao giờ dậy nữa… Mẹ ơi!".

Dưới status của MC Hạnh An An hàng loạt nghệ sĩ Việt như diễn viên Bảo Thanh, ca sĩ Lệ Quyên, diễn viên Trà My, ca sĩ Tuấn Hưng, NSND Xuân Bắc, MC Mỹ Vân, ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Tăng Ngân Hà... gưi lời chia buồn.

"Xin chia buồn cùng em và gia đình mình!"; "Bà đi thanh thản như bà tiên vậy chị ơi! Cầu mong bà sớm siêu thoát về miền cực lạc"; "Em xin chia buồn cùng chị và gia đình, mong sao bà vãng sanh về cửa Phật"... là một số lời chia buồn từ giới nghệ sĩ gửi tới nữ MC Hạnh An An.

MC Hạnh An An thường xuyên dẫn cho các đêm nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

MC Hạnh An An được biết tới khi dẫn dắt nhiều đêm nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng như Thu Phương, Khánh Hà - Tô Chấn Phong, Ngọc Anh, Lệ Quyên, Elvis Phương, ca sĩ Tuấn Ngọc... Với giọng nói ngọt ngào, cách dẫn lôi cuốn, Hạnh An An nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả ở mảng âm nhạc. Bên cạnh vai trò MC, Hạnh An An còn là một phóng viên.