Cơn ‘địa chấn’ chính trị ở Texas vượt xa mọi tưởng tượng táo bạo nhất

Trong nhiều thập kỷ qua, các thành viên đảng Dân chủ tại Texas luôn mơ ước biến bang này thành nơi đảng Dân chủ có quyền kiểm soát. Họ từng kỳ vọng vào những ứng viên đầy năng lực, thu hút đông đảo người ủng hộ và nguồn tài trợ lớn, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được đa số cử tri bảo thủ.

Hạ nghị sĩ tiểu bang Texas James Talarico phát biểu tại sự kiện trong đêm bầu cử ở Austin ngày 3/11. (Ảnh AP)

Ngày 3/11, giấc mơ ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực, theo một cách đầy kịch tính.

Không chỉ giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện thu hút nhiều chú ý, đảng Dân chủ còn giành được ghế thống đốc và chiến thắng ở các cuộc bầu cử cấp bang khác. Sau 32 năm không giành được bất kỳ chức vụ nào trên toàn bang, họ đang đứng trước cơ hội kiểm soát phần lớn các vị trí quyền lực tại bang đông dân thứ 2 của nước Mỹ.

“Thật sự không thể tin được điều này đang xảy ra, dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đi đến thời điểm này. Quy mô và mức độ toàn diện của sự kiện này, tôi nghĩ nó vượt xa mọi tưởng tượng táo bạo nhất của bất kỳ ai”, Hạ nghị sĩ Lizzie Pannill Fletcher của đảng Dân chủ đến từ Houston nói với CNN.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ cho rằng ứng viên James Talarico - nghị sĩ bang đến từ Austin, có khả năng đánh bại đối thủ Ken Paxton - Tổng chưởng lý bang thuộc đảng Cộng hòa, trong cuộc đua vào Thượng viện.

Tuy nhiên, họ không chắc chắn về khả năng nghị sĩ Gina Hinojosa – cũng đến từ Austin, có thể đánh bại Thống đốc Greg Abbott của đảng Cộng hòa – người đã giữ chức 3 nhiệm kỳ, dù ông Abbott đã chi hơn 140 triệu USD để cạnh tranh với bà.

Và họ càng không tự tin rằng một ứng viên đảng Dân chủ thứ 3 đến từ Austin – bà Vikki Goodwin, có thể đánh bại Phó Thống đốc Dan Patrick – nhân vật quyền lực đứng đầu Thượng viện bang, người đã tận dụng mối quan hệ thân thiết với ông Trump để định hình lại nền chính trị Texas trong suốt thập kỷ qua.

Tuy nhiên, đến sáng sớm 4/11, cả 3 chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa đều đã tuyên bố nhận thất bại. Những hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với thái độ ngạo nghễ mà họ thể hiện suốt nhiều năm, khi tuyên bố sẽ nghiền nát các đối thủ đảng Dân chủ.

Ông Michael Kolenc, một chiến lược gia của đảng Dân chủ từng làm việc cho bà Goodwin, cho biết các ứng viên đã tận dụng được những vấn đề chính trị của cả nước, như cuộc chiến tại Iran và chính sách thuế quan, theo những cách đặc biệt phù hợp với Texas.

“Những vấn đề đó đều khiến người dân ngày càng nhận thấy rằng chi phí sinh hoạt là một vấn đề lớn. Và khi có những chính trị gia thực sự tồi tệ…việc kể cho cử tri câu chuyện về lý do tại sao hiện trạng đang gây tổn hại cho họ, ảnh hưởng đến túi tiền của họ, và tại sao cần phải có sự thay đổi, trở nên rất dễ dàng”, ông Kolenc nói.

Về chương tiếp theo của nền chính trị Texas, Kolenc nói thêm: “Đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt”.

Chiến thắng của đảng Dân chủ ở Texas càng trở nên ngọt ngào hơn khi buổi sáng 4/11 trôi qua. Họ giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức vụ quản lý ngành đường sắt của bang, sau khi ứng viên đảng Cộng hòa Bo French từng gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc vì bài đăng trên mạng xã hội mang tính bài ngoại nhắm vào sinh viên châu Á tại Đại học Texas ở Austin.

Hồi chuông cảnh tỉnh

Mặc dù bối cảnh chính trị toàn quốc đang nghiêng về phía đảng Dân chủ, các thành viên của đảng tại Texas vẫn có lý do để hoài nghi về khả năng tạo nên bước đột phá trong năm nay.

Lịch sử gần đây ghi dấu nhiều ứng viên đảng Dân chủ tranh cử các chức vụ cấp bang, từng thắp lên hy vọng rằng họ có thể chuyển đổi Texas thành một bang do đảng Dân chủ kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Một trong những ví dụ khiến đảng Dân chủ đau lòng nhất là Beto O’Rourke, cựu nghị sĩ liên bang đại diện cho El Paso. Ông từng khiến các thành viên đảng Dân chủ phấn khích với chiến dịch tranh cử năm 2018 nhằm đánh bại Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng hòa, nhưng cuối cùng đã thất bại với cách biệt chưa đến 3 điểm phần trăm.

“Tôi vô cùng tự hào về Texas, vô cùng tự hào về đất nước này. Rất nhiều người đã nỗ lực trong suốt nhiều năm để biến điều này thành hiện thực. Và Gina cùng James đã đóng góp nhiều nhất – họ đã tiến hành những chiến dịch tranh cử tuyệt vời, nắm bắt đúng thời điểm và giành được những chiến thắng vang dội”, ông O’Rourke nhận xét về kết quả bầu cử năm nay.

Từ lâu vẫn chế giễu các ngôi sao chính trị của đảng Dân chủ là quá thiên tả so với Texas và phụ thuộc vào các nhà tài trợ ngoài bang, các thành viên đảng Cộng hòa rơi vào trạng thái choáng váng khi kết quả bầu cử được công bố.

Chủ tịch đảng Cộng hòa Texas D’rinda Randall nói trong một thông cáo rằng đảng sẽ “thành thật nhìn nhận lại, rút kinh nghiệm từ những thất bại và trở lại mạnh mẽ hơn”.

Phó chủ tịch đảng David Covey thẳng thắn hơn. Ông viết trên mạng xã hội X rằng cử tri đã “bác bỏ hiện trạng của đảng Cộng hòa”, và kết quả này chính là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho đảng.