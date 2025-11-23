“Con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ, nếu có chuyện gì nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha”

Không chỉ cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ, nhiều câu chuyện và khoảnh khắc xúc động trong hoạt động cứu trợ ở miền Trung những ngày này đã được cộng đồng mạng chia sẻ. Những dòng chữ viết vội của một chàng trai trước khi đi cứu trợ ở vùng lũ lụt đang được lan truyền dưới đây là một ví dụ.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Hoàng Bảo Duy. Ngày 22/11 vừa qua, Duy cùng mọi người đi cứu trợ, đem đồ ăn cho người dân ở một số khu vực ngập nặng tại Khánh Hòa. Trước khi đi, Duy ghi lại thông tin của ba mẹ vào 1 tờ giấy, cho vào túi chống nước và chia sẻ:

“Con tên Duy, con đang tiến sâu vô Diên Khánh, Khánh Vĩnh khu vực hẻm hốc ngập nặng để đưa bà con còn mắc kẹt ra ngoài, con đi giúp đỡ mọi người nếu con có chuyện gì mọi người giúp đưa con về lại với ba mẹ nha (trong áo con lúc nào cũng đeo cọng dây có số điện thoại ba mẹ, mọi người nhớ kiểm tra áo con nhé). Con cảm ơn mọi người, chúc mọi người và gia đình nhiều sức khoẻ, yêu cả nhà”.

“Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha. Con cảm ơn mọi người nhiều ạ” - là nội dung trong tờ giấy ghi thông tin và SĐT ba mẹ Duy.

Hoàng Bảo Duy

Dòng chữ viết vội của Duy trước khi đi cứu trợ

Dòng chữ nguệch ngoạc trên một tờ giấy nhỏ, nhưng đủ mạnh để khiến nhiều người xúc động và rơi nước mắt. Bởi đó là lời nhắn của một người trẻ tình nguyện đi hỗ trợ người dân gặp khó khăn nhưng cũng mang theo nỗi sợ đơn thuần nhất: sợ ba mẹ lo, sợ không kịp trở về.

Sau khi được đăng tải lên MXH, lời nhắn của Bảo Duy đã nhanh chóng viral. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều người nổi tiếng như Trương Quỳnh Anh, Dược sĩ Tiến,... cũng đã chia sẻ lại câu chuyện xúc động này. Ai nấy đều cầu mong Duy và mọi người sẽ bình an trong quá trình hỗ trợ người dân vùng lũ.

Đến rạng sáng ngày 23/11, người phụ trách nhóm cứu hộ mà Duy tham gia đã chia sẻ câu chuyện cũng như tình hình của chàng trai trẻ. Người này cho biết sáng ngày 22/11, Duy đến gặp mình và cho biết mình biết bơi, có bằng chứng nhận nên đề nghị được đi giúp bà con cùng.

“Em có phân công bạn đi tuyến Diên An, Diên Điền lỡ có cần vào sâu thì bạn đẩy sub vào tiếp cận bà con. Khi đi là cùng với team các anh chị cứu hộ kinh nghiệm dày dặn, không phải tự phát đâu ạ. Em có nói trước là sẽ lội nước các kiểu nên thằng bé cũng hơi sợ và viết như thế chứ không có gì đâu ạ. Bạn ngoan và nhiệt tình lắm.

Hiện tại Duy đã về tới nhà an toàn, không bị gì cả ạ. Chăn ấm nệm êm rồi. Em lên tiếng cho mọi người yên tâm ạ” - phía nhóm cứu hộ mà Duy tham gia tiết lộ.

Nhiều người dân địa phương cũng xác nhận đã gặp Duy đi cứu trợ và có ấn tượng tốt về chàng trai trẻ. “Hồi chiều mình mới gặp em ấy đang cứu trợ tại Khánh Nam, Khánh Vĩnh. Cảm ơn em rất nhiều” - một người bình luận phía dưới bài đăng về Duy.

Sáng ngày 23/11, bác của Duy cập nhật thông tin, xác nhận cháu mình đã ở nhà an toàn sau khi cùng mọi người đi cứu hộ.

Bảo Duy (dấu mũi tên đỏ) đang cùng mọi người đưa lương thực, nước uống cho người dân

Một số bình luận, lời nhắn từ cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện của Duy:

- Có những câu chuyện giữa mùa lũ khiến mình lặng đi… Một bạn trẻ lao sâu vào vùng ngập để cứu bà con, trên người chỉ mang theo tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của ba mẹ - phòng khi chẳng may có chuyện gì, người ta còn biết đường đưa con về.

Giữa nguy hiểm, bạn vẫn chọn tiến về phía cần mình. Giữa dòng nước dữ, vẫn có những tấm lòng sáng lên như ngọn đèn dẫn đường. Xin gửi một lời cảm ơn đến những người trẻ dũng cảm, những trái tim đẹp đang không ngừng cứu giúp đồng bào. Mong em và tất cả mọi người luôn bình an.

- Cảm động quá! Một tinh thần lý trí và một trái tim giàu tình cảm. Chúc con vững vàng mọi tình huống, ông trời sẽ soi sáng đường con đi cứu người.

- Cầu mong em bình an khỏe mạnh giúp mọi người. Nhỏ nhưng tấm lòng quá lớn 1 trái tim biết san sẻ yêu thương chúc em luôn bình an nhé!

- Đọc mà chảy nước mắt. Nhưng không sao, em sẽ bình an trở về thôi em ạ! Chúc em may mắn, bình an. Đi sao về vậy nhé!

- Tui đọc chưa hết là tui khóc đỏ mắt luôn rồi. Mong cho tất cả mọi người bình an, người cứu hộ và người được cứu hộ. Mong cho những thiên tai, những khó khăn sớm đi qua nhanh nhanh.

- Thương và cảm phục tấm lòng của em, cầu mong em bình an và tất cả mọi người đều bình an. Cố lên nhé!

- Em phải thật bình an nhé! Từ ngày thiên tai bão lụt liên miên, mình cũng tiết kiệm, hạn chế mua sắm hẳn lại, chỉ mua những thứ cần, thay vì muốn. Tự nhiên thấy những chiếc váy xinh, nhưng bộ quần áo đẹp không còn ý nghĩa nhiều như trước. Mình hiểu rằng mình và người thân vẫn được bình an, hàng ngày các con vẫn được đến lớp… đó là những điều bình dị mà may mắn lắm rồi.