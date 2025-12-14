Con dâu xô té mẹ chồng, tranh chấp số vàng cưới: Nhiều người hóng kết quả dù biết sự thật là gì

Đám cưới vốn được xem là ngày vui, là lúc hai gia đình chính thức gắn kết và mở ra một chương mới cho đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, cũng chính trong ngày trọng đại ấy, không ít tình huống éo le lại nảy sinh - từ khác biệt quan niệm, ranh giới gia đình cho đến những va chạm rất đời thường nhưng đủ sức đẩy mối quan hệ vào căng thẳng.

Tình huống đang được chia sẻ trên MXH về ngày đầu cô dâu về nhà chồng, xoay quanh việc giữ vàng cưới là một ví dụ điển hình.

Nhân vật chính của sự việc là mẹ chồng và con dâu. Khi vừa đám cưới xong, người mẹ chồng yêu cầu con dâu tháo toàn bộ vàng để bà cất giữ, với lý do lo sợ con dâu đeo ra đường sẽ bị dòm ngó, mất cắp hoặc mang về nhà ngoại, họ hàng mượn. Bà khẳng định: “Vàng cưới này là phải để má giữ chứ con giữ sao mà được. Má có két sắt, chừng nào cần thì má đưa lại”.

Mẹ chồng đề nghị con dâu đưa vàng cưới cho mình giữ

Tuy nhiên, con dâu không đồng ý giao vàng. Cô cho rằng việc mình đeo vàng là bình thường và vàng đang đeo trên người thì thuộc quyền sở hữu của mình. Con dâu nói rõ: “Vàng bây giờ con đeo trên người là của con, giờ con không đưa cho ai hết” . Dù phủ nhận mình nghi ngờ mẹ chồng ăn chặn, nhưng lo ngại rằng nếu đã giao đi thì không có gì đảm bảo sẽ được trả lại khi cần.

Từ đây, tranh cãi nhanh chóng leo thang. Mẹ chồng cho rằng con dâu không tin tưởng gia đình chồng, ám chỉ mẹ chồng tham lam và bắt đầu xưng hô mày - tao. Bà bức xúc nói: “Ủa mày không tin tưởng tao? Con dâu người ta về là đưa vàng cho mẹ chồng giữ liền” đồng thời tuyên bố việc cho vàng trong lễ cưới chỉ là tạm thời và có quyền lấy lại.

Không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi hai bên xảy ra giằng co và xô xát. Mẹ chồng đánh vào má con dâu, con dâu xô ngã mẹ chồng. Khi con trai và cũng là người chồng xuất hiện, mẹ chồng - con dâu liên tục cáo buộc nhau xúc phạm, tác động và không ai chịu nhường ai.

Tranh cãi leo thang giữ mẹ chồng con dâu

Người chồng chọn đứng về phía mẹ, cho rằng vợ đã làm lớn chuyện ngay ngày đầu làm dâu, trong khi mẹ anh chỉ muốn tốt cho vợ chồng. Điều này khiến mâu thuẫn vợ chồng bùng phát gay gắt. Con dâu phản ứng: “Em là vợ anh, mới cưới về mà anh chỉ bênh mẹ anh thôi.” Thậm chí, cô tuyên bố không thể tiếp tục sống chung và đề cập đến khả năng ly hôn, đưa sự việc ra pháp luật dù mới cưới được 1 ngày.

Sau đó cô dâu chạy về nhà bố mẹ đẻ cầu cứu. Gia đình cô bênh vực con, cho rằng việc đòi giữ vàng ngay sau cưới là không hợp lý và khẳng định con gái họ không phải người vô cớ gây sự. Tranh cãi lan sang cả vấn đề tiền nạp tài, chi phí cưới hỏi, với những cáo buộc nặng nề như “ăn chặn”, “lừa đảo” khiến mối quan hệ hai bên gia đình rơi vào bế tắc.

Gia đình 2 bên tiếp tục căng thẳng

Dù diễn biến rất chân thật nhưng đây là một tình huống trong series clip của chủ kênh Tủn Cùi Bắp (tên thật là Nguyễn Chí Nguyện, sinh năm 1997, quê Cà Mau).

Nam YouTuber quê miền Tây này nổi tiếng với các clip giả gái, lấy tên là Thúy Liễu - tổ chức đám cưới. Một năm đếm sương sương cũng phải cả chục lần là ít! Trong các clip này, Tủn Cùi Bắp thường tạo tình huống éo le, không chỉ để gây cười mà còn để lại nhiều bài học khiến cư dân mạng đồng cảm.

Trong thực tế, mâu thuẫn xoay quanh việc giữ vàng cưới giữa mẹ chồng và nàng dâu không phải là câu chuyện hiếm gặp. Đó thường không đơn thuần là vấn đề tiền bạc, mà là sự va chạm giữa thói quen của bố mẹ với nhu cầu độc lập, ranh giới cá nhân của con cái. Khi cảm xúc lấn át lý trí, những lời nói tưởng chừng vô hại lại dễ bị hiểu thành nghi ngờ, dẫn đến phản ứng thái quá.

Vì vậy những thời điểm nhạy cảm như ngày cưới, mỗi người trong cuộc càng cần bình tĩnh và giữ ý hơn trong cách cư xử. Mẹ chồng, nếu xuất phát từ sự lo lắng, có thể chọn cách trao đổi nhẹ nhàng, tôn trọng quyết định của con dâu. Ngược lại, con dâu cũng cần thể hiện quan điểm một cách mềm mỏng, tránh để lời nói bị hiểu là chống đối hay thiếu tin tưởng. Khi đôi bên biết lùi một bước, mâu thuẫn có thể dừng lại ở một cuộc trao đổi, thay vì trở thành xung đột làm ảnh hưởng mối quan hệ trong gia đình.

