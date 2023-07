Con dấu thanh tra sở sử dụng bản đồ Việt Nam thiếu ký hiệu Hoàng Sa, Trường Sa

Ngày 13-7, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh xem xét, giải quyết về việc con dấu của Thanh tra Sở này được cấp không thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền nước ta khi sử dụng bản đồ Việt Nam.

Con dấu của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế đang sử dụng thiếu ký hiệu thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khi sử dụng bản đồ Việt Nam

Con dấu mà Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế đang sử dụng có hình tròn, ở giữa có hình bản đồ Việt Nam, giống mẫu của ngành thanh tra. Trong khi các đơn vị thanh tra khác sử dụng mẫu con dấu này đều có ký hiệu thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì con dấu của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế lại thiếu nên một số người thắc mắc.

Trả lời PV Báo Người Lao Động, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết con dấu của Thanh tra Sở đang sử dụng đã được PC06 Công an tỉnh cấp đổi năm 2021 (theo Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 00021/2021/ĐKMCD ngày 25-1-2021).

Qua xem xét, Sở Tài chính Thừa Thiên - Huế nhận thấy hình bản đồ Việt Nam trên con dấu Thanh tra Sở đang sử dụng thiếu ký hiệu thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Thiếu sót trên đến nay chưa được bổ sung là do con dấu được công an cấp đổi nên khi nhận về, Thanh tra Sở hoàn toàn yên tâm rằng công an đã kiểm tra, đối chiếu với mẫu con dấu theo quy định của Bộ Công an, vì vậy không rà soát, kiểm tra để phát hiện.