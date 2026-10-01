Con dâu mới rước về được 5 năm đã tuyên bố sẽ đuổi bố mẹ chồng khỏi nhà nếu không làm điều này

Tôi nghe mà sững người nhưng tôi không tranh cãi được với con dâu.

Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, sức khỏe vẫn còn khá tốt. Chồng tôi cũng vậy. Hai vợ chồng không có lương hưu đáng kể nên tôi vẫn muốn đi làm thêm vài năm nữa, kiếm chút tiền để dành. Tôi nghĩ đơn giản, tuổi trẻ đã lo cho con, đến tuổi này thì phải tự lo cho mình, chứ chẳng thể trông chờ mãi vào con cái.

Nhưng con dâu tôi lại không nghĩ như vậy. Con trai tôi cưới vợ được 5 năm, có một đứa con nhỏ. Từ ngày con dâu sinh cháu, gần như mọi việc trong nhà đều mặc nhiên được giao cho tôi. Sáng tôi dậy nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ rồi trông cháu. Con dâu đi làm về thì có cơm nóng sẵn, tối lại đưa cháu cho tôi tắm rửa, cho ăn.

Ban đầu tôi nghĩ con cái bận rộn thì ông bà giúp được gì cứ giúp. Tôi thương con, thương cháu nên cũng chẳng tính toán.

Nhưng càng về sau, con dâu càng coi việc tôi ở nhà chăm cháu là điều đương nhiên. Khi tôi nói muốn xin đi làm ở một cửa hàng gần nhà, con dâu lập tức phản đối. Con bảo nếu tôi đi làm thì ai trông cháu, ai nấu cơm, ai lo việc nhà?

Tôi nói mình chỉ muốn làm vài năm nữa để có khoản tiền phòng thân. Con dâu nghe vậy lại bảo tôi ở nhà thì ăn uống, sinh hoạt đều có con trai lo, cần gì phải đi làm.

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Nghe câu ấy, tôi thấy chạnh lòng. Tôi không đòi con phải nuôi mình. Tôi chỉ muốn tự kiếm tiền của mình. Hôm nay còn khỏe thì kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để sau này đau ốm, cần mua thuốc hay có việc gì cũng không phải ngửa tay xin con.

Nhưng con dâu không đồng ý. Thậm chí có lần nó còn nói thẳng rằng nếu tôi không ở nhà trông cháu thì vợ chồng nó sẽ tìm chỗ khác cho tôi ở, chứ nó không thể để tôi thích gì làm nấy khi ở cùng được.

Tôi nghe mà sững người. Tôi là mẹ, cả đời làm lụng để nuôi con, căn nhà này cũng là nhà của vợ chồng tôi, còn chưa sang tên cho các con, người phải đi là chúng nó chứ không phải vợ chồng tôi. Nhưng tôi không tranh cãi được với con dâu.

Chồng tôi thì hiền, lại rất sợ con dâu. Mỗi lần tôi định nói chuyện rõ ràng với các con, ông đều kéo tôi lại, bảo thôi thì con cái đang khó khăn, mình nhịn một chút cho gia đình yên ổn. Con dâu nói gì ông cũng nghe, chẳng bao giờ dám bênh tôi.

Nhưng tôi càng nghĩ càng sợ, nếu bây giờ tôi nghỉ việc, không có tiền riêng, mọi chi phí đều phụ thuộc vào con, vài năm nữa sức khỏe yếu đi thì tôi sẽ sống thế nào? Đến lúc ấy, muốn mua một hộp thuốc cũng phải hỏi con, muốn đi đâu cũng phải nhìn sắc mặt con.

Tôi thương cháu, thương con, nhưng tôi không muốn sự hy sinh của mình biến thành nghĩa vụ bắt buộc. Tôi phải làm gì để trị thói ngang ngược, lộng hành của con dâu đây?