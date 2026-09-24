Con dâu đưa tôi 10 triệu mỗi tháng, đến tháng thứ 7 tôi mới biết tiền đó thực ra không phải để phụng dưỡng

Khoản 10 triệu mỗi tháng chính là số tiền con dâu dự tính tích lại cho việc đó.

Từ ngày chồng mất, tôi sống một mình dưới quê. Hai con trai đều lập gia đình và ở Hà Nội, công việc bận rộn nên không thể thường xuyên về thăm mẹ. Con trai cả có kinh tế khá hơn em, mỗi tháng vẫn gửi tiền cho tôi nhưng không nhiều. Khoảng hơn nửa năm trước, con dâu cả bắt đầu chuyển cho tôi 10 triệu đồng mỗi tháng.

Lúc đầu tôi không muốn nhận. Tôi biết vợ chồng nó cũng có con nhỏ, còn tiền nhà, tiền học hành đủ thứ. Nhưng con dâu bảo đây là tiền hai vợ chồng biếu mẹ để mẹ ăn uống, thuốc men, có việc gì thì cứ chủ động mà dùng. Tôi nghĩ con dâu thương mẹ chồng nên từ đó mỗi tháng đều nhận.

Tôi cũng không tiêu hết số tiền ấy. Tôi để dành một phần, phần còn lại dùng cho sinh hoạt. Trong lòng tôi rất cảm kích vì con dâu không phải con ruột mà vẫn chu đáo với mẹ chồng.

Cho đến tháng thứ 7, tôi mới biết số tiền ấy còn có một mục đích khác.

Hôm đó con trai về quê đón tôi lên Hà Nội khám bệnh. Trên đường đi, nó vô tình nhắc đến chuyện hai vợ chồng đang tìm hiểu một vài trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Tôi nghe vậy liền hỏi để làm gì. Nó im lặng một lúc rồi mới nói thật rằng vợ nó đã nghĩ đến chuyện sau này, nếu tôi tuổi cao không thể tự chăm sóc bản thân, sẽ đưa tôi vào một nơi có điều kiện tốt để được chăm sóc lâu dài.

Tôi nghe xong thấy hụt hẫng.

Tôi không nghĩ đến chuyện mình sẽ phải vào viện dưỡng lão. Ở quê, tôi vẫn có nhà, có hàng xóm, có họ hàng. Tôi nghĩ con cái đón mẹ về ở cùng mới là chuyện bình thường.

Con trai thấy tôi buồn nên giải thích rằng vợ nó không có ý bỏ mẹ. Ngược lại, chính con dâu là người tính chuyện này từ đầu. Nó biết hai vợ chồng đi làm cả ngày, con cái còn nhỏ, nếu sau này tôi cần người chăm sóc 24/24 thì cả hai rất khó vừa làm việc vừa lo cho mẹ chu toàn.

Khoản 10 triệu mỗi tháng chính là số tiền con dâu dự tính tích lại cho việc đó.

Nó chưa từng nói thẳng với tôi vì chưa biết tôi có chấp nhận hay không. Nếu nói từ đầu mà tôi phản đối, mọi chuyện sẽ thành một cuộc tranh luận trong gia đình. Nó cũng không chắc sau này sức khỏe của tôi có đến mức cần vào viện dưỡng lão hay không. Vì vậy, nó cứ âm thầm dành tiền trước.

Nếu vài năm nữa tôi vẫn khỏe, không cần vào đó, số tiền ấy vẫn là tiền hai vợ chồng biếu mẹ, tôi muốn dùng thế nào cũng được. Còn nếu tôi thực sự cần người chăm sóc chuyên nghiệp, ít nhất các con đã có một khoản riêng để lo cho mẹ mà không phải chạy vạy.

Nghe đến đó, tôi vừa buồn vừa phải suy nghĩ lại.

Tôi hỏi con dâu sao không nói thẳng với mẹ. Nó chỉ bảo chưa chắc mẹ đã đồng ý, mà chuyện này cũng chưa chắc xảy ra. Nó muốn chuẩn bị trước, còn quyết định cuối cùng vẫn phải là của tôi.

Tôi nhận ra mình đã hiểu sai ý nghĩa của 10 triệu đồng suốt nhiều tháng. Tôi cứ nghĩ con dâu đang cố làm tròn bổn phận với mẹ chồng. Hóa ra nó còn đang tính cho một tương lai mà chính tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Tôi vẫn chưa quyết định sau này có vào viện dưỡng lão hay không. Nhưng tôi giữ nguyên khoản tiền con dâu gửi. Nếu không cần dùng đến, tôi sẽ để dành cho các con. Còn nếu một ngày thật sự cần, tôi cũng không muốn vì sĩ diện của mình mà khiến con trai, con dâu phải bỏ việc, đảo lộn cuộc sống để chăm mẹ.

Có lẽ người già chúng tôi thường nghĩ con cái đưa bố mẹ về ở cùng mới là có hiếu. Nhưng người trẻ lại có cách khác: chuẩn bị tiền bạc, tìm nơi chăm sóc phù hợp và tính trước những năm tháng mà cha mẹ có thể không còn tự lo được cho mình.

Tôi chưa biết cách nào tốt hơn. Tôi chỉ biết, lần đầu tiên tôi nhìn khoản tiền con dâu gửi bằng một suy nghĩ khác: đó không phải là tiền để “đẩy” mẹ chồng đi nơi khác, mà là một cách nó chuẩn bị trách nhiệm cho những năm tháng cuối đời của tôi.