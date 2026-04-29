Con dâu cựu chủ tịch, “phó giám đốc” trong phim Việt để lộ ảnh trong phòng tập: Giàu, đẹp, vẫn kỷ luật

Mùa hè đến cũng là lúc netizen chuẩn bị được chứng kiến màn đường đua “đọ dáng” của hội các mỹ nhân, người đẹp nổi đình đám trên MXH. Đương nhiên, để chuẩn bị một vóc dáng “khét lẹt”, săn chắc không mỡ thừa, không ít người đã lên kế hoạch để “độ body”.

Trong đó có Hương Liên - mỹ nhân sinh năm 2k2 hay còn được biết đến là con dâu của cựu chủ tịch tập đoàn lớn. Trên trang Instagram của mình, Hương Liên từng cập nhật hình ảnh đang pose dáng trong phòng tập barre. Cô diện một bộ đồ ôm body, một chân đưa lên gióng, tay tạo tư thế ballet khiến ai cũng trầm trồ vì vẻ thanh thoát, mình hạc sương mai của Hương Liên.

Cho những ai chưa biết, barre là bộ môn đang được nhiều gái xinh, rich kid hay người nổi tiếng ưa chuộng gần đây. Bộ môn là sự kết hợp của pilates, ballet và yoga nên mang đến cho người tập sự nữ tính, dẻo dai nhưng vẫn săn chắc, tập trung vào nhiều nhóm cơ để “gọt dáng”.

Từ trước khi lấy chồng thiếu gia, Hương Liên cũng đã từng có thời gian học ballet. Cũng chính vì vậy mà cô nàng nhập cuộc với barre khá nhanh, nhận nhiều lời khen vì dáng chuẩn. Không cần quá cầu kỳ, Hương Liên diện outfit thể thao gọn gàng cùng vài khoảnh khắc tập luyện đơn giản, nhưng vẫn đủ thu hút bởi hình thể cân đối và thần thái sang chảnh.

Cũng từ khi trở thành con dâu của cựu chủ tịch, cuộc sống của Hương Liên luôn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Đặc biệt, nhiều người dành lời khen ngợi vì người đẹp sinh năm 2002 ngày càng mặn mà, cuốn hút sau khi lấy chồng. Trên trang cá nhân của mình, Hương Liên thường chia sẻ khá nhiều về những hoạt động thường ngày của mình như đi sự kiện, tập luyện thể thao, nữ công gia chánh,...

Theo dõi trang cá nhân của Hương Liên có thể thấy cô duy trì hình ảnh nhẹ nhàng, kín tiếng nhưng chăm chút cho bản thân. Từ ngoại hình, phong thái đến cách sinh hoạt đều toát lên cảm giác ngăn nắp, chỉn chu. Dù chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng chồng nhưng nhìn Hương Liên, không ít người ngưỡng mộ vì cô được chồng cưng chiều, có nhiều thời gian để làm những gì mình thích và vẫn có sự nghiệp riêng.

Không chỉ Hương Liên, người mẫu - MC Bùi Linh Chi cũng là cái tên mới gia nhập “hội mê barre”. Cô chia sẻ những buổi tập đầu tiên với tâm trạng hào hứng, cho thấy đây không đơn thuần là một trend để thử cho vui mà là trải nghiệm thật sự yêu thích.

Nếu theo dõi Linh Chi lâu nay sẽ thấy cô thuộc nhóm mỹ nhân hiện đại khá điển hình: làm việc năng suất, xuất hiện chỉn chu và duy trì thói quen vận động đều đặn. Từ gym, pilates đến pickleball hay nhiều bộ môn thể thao khác, cô gần như đều tập luyện năng suất. Vì vậy vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn của nữ MC cũng không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là kết quả của một lối sống có kỷ luật.

Thời gian gần đây, Linh Chi trở thành cái tên gây chú ý khi đảm nhận vai nữ giám đốc trong bộ phim Việt đang hot - Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong phim, cô là con gái của chủ tịch một công ty lớn, sở hữu vẻ ngoài thanh lịch, khí chất sang trọng và phong thái tự tin. Cũng chính bởi vậy mà Linh Chi cực chăm chỉ độ dáng, rèn luyện thần thái để toát ra vibe sang chảnh, thu hút.