Con dâu bất trị của vợ chồng Beckham!

Brooklyn Beckham gây chấn động truyền thông thế giới bằng bức thư dài, tố cáo cha mẹ "liên tục cố gắng phá hoại" hôn nhân của anh, kiểm soát truyền thông, thậm chí muốn anh ký từ bỏ quyền sử dụng tên tuổi trước đám cưới. Đỉnh điểm là cáo buộc Victoria Beckham đã hủy thiết kế váy cưới cho Nicola Peltz vào phút chót, rồi "cướp" luôn điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi tại đám cưới trước mắt 500 khách mời. Brooklyn Beckham tuyên bố thẳng thừng: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Đây là lần đầu tôi đứng lên vì bản thân".

Nicola Peltz - "con dâu bất trị" trong mắt nhiều người - bị cho là nhân tố chính khiến rạn nứt leo thang. Từ việc không mặc váy Victoria Beckham trong ngày cưới, đến những hành động bị cho là kiểm soát Brooklyn Beckham, khiến anh cắt đứt liên lạc, thậm chí gửi thư pháp lý yêu cầu cha mẹ chỉ liên hệ qua luật sư. Brooklyn Beckham giờ sống chủ yếu ở Mỹ, gần gũi với bố vợ tỷ phú Nelson Peltz, và công khai bảo vệ vợ khỏi "sự thiếu tôn trọng liên tục" từ phía nhà chồng.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, drama này dường như là "quả báo" đầy cay đắng mà David và Victoria Beckham đang phải gánh chịu.

Ảnh: X

Victoria Beckham: Từng là "nàng dâu không mong đợi" trong mắt bố mẹ chồng

Hãy quay ngược thời gian về những năm 1990-2000. Ít ai nhớ rằng, trước khi trở thành bà Beckham quyền lực, Victoria Adams từng là "cái gai" trong mắt ông bà nội của Brooklyn. Khi David bắt đầu hẹn hò với Victoria, bố mẹ anh - ông Ted Beckham và bà Sandra - không mấy ưa thích cô nàng ngôi sao nhạc pop. Ông Ted từng công khai lo ngại mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp bóng đá của con trai.

Anh là một chàng trai xuất thân từ gia đình lao động. Sự xuất hiện của ngôi sao nhạc Pop sành điệu, giàu có, đã khiến ông bà Ted và Sandra Beckham lo lắng con trai bị nhiễm lối sống ngôi sao showbiz. “Chúng tôi phát sợ khi biết David đang hẹn hò với một ngôi sao nhạc pop. Chúng tôi không lo về Victoria mà sợ lối sống của cô ấy như những cuộc vui ở các câu lạc bộ, về khuya, ngủ ngày. Cuộc sống cầu thủ chuyên nghiệp của David không chấp nhận kiểu đó được” - ông Ted Beckham viết trong hồi ký.

Bố mẹ Beckham vô cùng lo ngại khi con trai yêu ca sĩ nổi tiếng. Ảnh: The Sun

Mối quan hệ giữa Victoria và bố mẹ chồng trong những năm đầu luôn ở trạng thái "bằng mặt không bằng lòng". Cặp đôi chịu cảnh yêu xa khi Victoria sống ở London và đi lưu diễn khắp thế giới, trong khi David thi đấu tại Manchester. Vì yêu xa nên chàng cầu thủ tìm đủ mọi cách đến gặp nàng như lái xe 4 tiếng chỉ để gặp Victoria 20 phút, thuê máy bay để đến chỗ cô nhanh hơn. Họ cũng thường xuyên "nấu cháo điện thoại" đến 1h sáng.

Các đồng đội và huấn luyện viên ở Manchester United nhận ra David Beckham quá chú tâm đến tình yêu, rồi lo ngại anh xao nhãng sự nghiệp. Điều này đã đến tai bà Sandra Beckham - mẹ của cựu danh thủ. Bà lo lắng con trai có thể mải yêu đương và đánh mất sự nghiệp. Vì vậy, bà đã chặn cuộc gọi của Victoria - David để ngăn anh mất tập trung chơi bóng.

Bà Sandra Beckham nhớ lại: "Victoria lúc ấy đi xa và chúng tôi ở lại nhà David. Đến 3h sáng thì điện thoại reo. David có trận đấu vào ngày hôm sau nên tôi nhấc máy và nói 'Nó đang ngủ trên giường rồi'. Chúng muốn nói chuyện nhưng với tư cách là 1 người mẹ bảo vệ con, tôi nghĩ 'Con bé không nên gọi điện vào giờ này mới phải'. Nhưng làm sao tôi nói được? Chúng là người lớn hết cả rồi. Tôi lo David sẽ hao hụt sức lực trong khi bóng đá mới là trên hết".

Bà Sandra Beckham từng chặn cuộc gọi của Victoria cho David. Ảnh: The Sun

Trong cuốn hồi ký David Beckham: My Son, ông Ted Beckham hé lộ vợ chồng ông vẫn không hết lo lắng ngay cả khi Victoria đã mang thai con đầu lòng. Họ vẫn e ngại việc cô là ngôi sao ca nhạc, cặp đôi mới quen nhau chưa bao lâu, còn quá sớm để xây dựng cuộc sống hôn nhân. Ngay cả cách cặp đôi đặt tên cho các con trai là Brooklyn, Romeo và Cruz cũng bị ông Ted Beckham than phiền là quá kỳ lạ.

Giờ đây, vòng luân hồi dường như quay lại: chính Victoria và David Beckham đang ở vị trí "bố mẹ chồng" khó tính, còn Nicola - cô dâu Mỹ giàu có, cá tính mạnh - bị cáo buộc "bất trị", kiểm soát con trai cả, khiến Brooklyn quay lưng với gia đình ruột thịt.

Giờ đây, Victoria và David Beckham đang ở vị trí "bố mẹ chồng" khó tính. Ảnh: X

David Beckham: 5 năm "cạch mặt" cha đẻ và sự nổi loạn của tuổi trẻ Nếu Victoria bị cho là người chia rẽ David với gia đình, thì chính David cũng từng khiến cha mình – ông Ted Beckham – phải đau lòng đến tột cùng. Vết rạn nứt giữa 2 cha con bắt đầu từ năm 2002. Khi ông Ted và bà Sandra ly hôn sau 32 năm chung sống, David đã đứng về phía mẹ và cắt đứt liên lạc với cha. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khoảng thời gian dài gần 5 năm, David gần như cạch mặt cha mình. Sau cú sốc ly hôn, mối quan hệ giữa David và ông Ted Beckham xấu đi khi cựu danh thủ quyết định rời Manchester United để đến Real Madrid. Ông Ted chỉ biết tin chuyển nhượng qua người đại diện của con trai, ông miêu tả cảm giác đó như "một búa tạ giáng vào người tôi". Ông Ted công khai cáo buộc HLV Alex Ferguson phản bội và tức giận khi Beckham không cho ông tới buổi ký hợp đồng với đội bóng mới. Sau khi David Beckham chuyển đến Tây Ban Nha, ông Ted càng thêm xa cách với con và các cháu. Ông không còn có thể đến xem con trai thi đấu hàng tuần. Tại Euro 2004, bố Beckham cũng tới Bồ Đào Nha cổ vũ tuyển Anh nhưng tự mua vé và không nằm trong "đoàn tùy tùng" của con trai. Ông từng đau đớn thốt lên trên truyền thông Anh rằng: "Tôi đã mất con rồi - đó là cảm giác của tôi lúc này". Mâu thuẫn của 2 bố con Beckham bắt đầu từ năm 2002. Ảnh: Pinterest David Beckham càng thêm tức giận khi ông Ted không hỏi ý kiến anh đã xuất bản hồi ký David Beckham: My Son. Cựu danh thủ cũng tách 3 con trai ra khỏi ông nội, trong khi vẫn để các con gần gũi với ông bà ngoại. Mối quan hệ lạnh nhạt của hai bố con Beckham tiếp tục tại World Cup 2006. Khi ấy, tiền vệ tài hoa gửi vé cho bố nhưng từ chối gặp mặt ông. Phải đến khi ông Ted bị lên cơn đau tim suýt chết vào năm 2007, David Beckham mới hồi tâm chuyển ý. Các bác sĩ mất 3 giờ cứu chữa cho ông, thậm chí nói ông đã "qua đời" trên xe cứu thương trên đường tới bệnh viện trước khi được phẫu thuật. David Beckham lúc này vừa chuyển tới LA Galaxy, anh lập tức bắt máy bay về Anh và tới bên giường bệnh của bố. Kể từ đó, 2 bố con Beckham mới làm hòa sau 5 năm "cạch mặt".

Dường như lịch sử đang lặp lại. David Beckham từng 5 năm "cạch mặt" bố ruột, giờ đây anh cũng bị con trai Brooklyn cắt đứt liên lạc. Điều khiến dư luận chú ý là cách Brooklyn được cho là “ngả hẳn” về phía vợ, sẵn sàng giữ khoảng cách với gia đình ruột thịt – y hệt cách David từng làm khi đứng giữa vợ và cha mẹ mình năm xưa.

Mãi đến khi ông Ted đau tim suýt chết, David Beckham mới hồi tâm chuyển ý. Ảnh: The Sun

Quả báo hay vòng lặp gia đình? Không ít ý kiến cho rằng, đây là “quả báo” mang tính vòng lặp. Victoria Beckham từng là con dâu bị ghẻ lạnh, nay trở thành mẹ chồng bị xa cách. David Beckham từng quay lưng với cha ruột, nay đối diện nguy cơ con trai lặp lại điều tương tự. Người ta vẫn thường nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Brooklyn Beckham đang làm chính xác những gì cha mẹ mình đã làm: Đặt tình yêu và sự tự lập lên trên sự gắn kết gia đình truyền thống. Vợ chồng David Beckham từng là nạn nhân của mâu thuẫn bố mẹ chồng - nàng dâu, giờ chính họ lại rơi vào tình cảnh tương tự. Tất nhiên, gọi đây là “quả báo” có phần cay nghiệt. Nhưng rõ ràng, lịch sử gia đình Beckham đang lặp lại những mô-típ quen thuộc. Câu chuyện của nhà Beckham cho thấy dù giàu có, quyền lực và được ngưỡng mộ đến đâu, họ vẫn không tránh khỏi những mâu thuẫn muôn thuở giữa cha mẹ – con cái – con dâu. Khi mỗi thế hệ đều mang cái tôi lớn, việc “đặt mình vào vị trí của người khác” trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.