Còn cha mẹ nào dám lơ là con cái nữa khi xem hình ảnh bà mẹ Hà Nội này chia sẻ?

Một hình ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn chia sẻ trên mạng xã hội gần đây khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Trong đó, một tài khoản lạ gửi cho một học sinh những đoạn trò chuyện đầy tâm sự, kèm theo video hướng dẫn cách thắt dây để làm điều dại dột. Điều khiến nhiều người giật mình hơn là người nhận tin nhắn chỉ mới đang học tiểu học.

Câu chuyện được một bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ sau khi có cuộc trò chuyện với con gái vào dịp cuối tuần. Gia đình chị có hai con đang học lớp 5 và lớp 7, độ tuổi mà chị gọi vui là “ẩm ương”, vừa tò mò với thế giới xung quanh nhưng cũng còn rất non nớt.

Những tin nhắn kiểu này xuất hiện gần như mỗi ngày, khiến cô bé cảm thấy sợ hãi.

Hôm đó, cả nhà rủ nhau đi ăn gà rán và burger. Trong lúc trò chuyện, con gái bất ngờ kể rằng vài tuần gần đây có một người thường xuyên nhắn tin cho mình. Người này liên tục tâm sự rằng bản thân có hoàn cảnh buồn bã: bố mẹ ly dị, bị gia đình ghét bỏ, cảm thấy chán nản và không muốn sống nữa.

Không chỉ dừng ở những lời kể khổ, tài khoản lạ còn gửi cho cô bé các đoạn video hướng dẫn làm điều dại dột, nói rằng mình thường xuyên tự làm đau bản thân. Những tin nhắn kiểu này xuất hiện gần như mỗi ngày, khiến cô bé cảm thấy sợ hãi.

Ngay khi nghe con kể, người mẹ lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường. Theo chị, cách nói chuyện, nội dung và mức độ ám ảnh của những tin nhắn đó không giống một đứa trẻ cùng độ tuổi. Chị cho rằng khả năng cao phía sau tài khoản này là người lớn hoặc những nhóm người có mục đích xấu, thường tìm cách tiếp cận các em nhỏ đang có tâm lý yếu hoặc cảm thấy cô đơn.

Người mẹ sau đó giải thích cho con hiểu rằng trên mạng xã hội có những người cố tình tiếp cận trẻ em bằng cách giả vờ làm bạn. Họ thường kể những câu chuyện buồn để gây thương cảm, sau đó dần dần gieo vào đầu các em những suy nghĩ tiêu cực. Khi trẻ bị cha mẹ mắng, gặp chuyện buồn ở trường hay cảm thấy cô đơn, những lời tâm sự đó có thể khiến tâm trạng càng đi xuống.

Sau khi nghe phân tích từ cha mẹ và em trai, cô bé đã quyết định chặn toàn bộ các tài khoản liên quan.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít phụ huynh cho rằng điều may mắn nhất trong trường hợp này là cô bé có thói quen tâm sự với cha mẹ. Chính sự cởi mở đó đã giúp gia đình phát hiện vấn đề kịp thời.

Trong phần bình luận, nhiều người kể rằng họ cũng từng gặp những tình huống tương tự khi con sử dụng mạng xã hội hoặc chơi game trực tuyến. Những đối tượng xấu thường giả vờ làm bạn với trẻ nhỏ, nói chuyện như bạn bè cùng tuổi. Sau khi tạo được sự tin tưởng, họ bắt đầu tâm sự về những câu chuyện tiêu cực để kéo trẻ vào trạng thái cảm xúc giống mình.

Có người chia sẻ rằng những tài khoản này thậm chí còn dùng những câu nói mang tính ràng buộc tình cảm, khiến trẻ cảm thấy mình là người duy nhất hiểu họ. Nếu trẻ không trả lời tin nhắn, họ vẫn liên tục gửi thêm để duy trì sự chú ý.

Một số phụ huynh khác cho biết họ chọn cách chủ động tham gia vào thế giới trực tuyến của con thay vì chỉ cấm đoán. Có người thường xuyên chơi game cùng con để quan sát cách con giao tiếp với bạn bè trong game. Nhờ vậy, họ dễ dàng nhận ra khi xuất hiện những tài khoản lạ hoặc những cuộc trò chuyện bất thường.

Có bà mẹ kể rằng con mình từng xin tải một trò chơi trực tuyến rất phổ biến trong học sinh. Ban đầu chị đồng ý nhưng luôn theo dõi sát sao và thỉnh thoảng chơi cùng con. Sau khi tìm hiểu kỹ, chị nhận ra trong môi trường game có khá nhiều người lạ cố tình làm quen với trẻ bằng cách tặng vật phẩm, sau đó bắt đầu trò chuyện riêng. Sau khi được giải thích rõ ràng về nguy cơ, đứa trẻ đã tự quyết định xóa trò chơi.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bày tỏ lo ngại về việc trẻ em tiếp xúc với điện thoại và internet quá sớm. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở vẫn còn quá nhỏ để sử dụng smartphone thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều người cũng thừa nhận rằng việc cấm hoàn toàn gần như không khả thi trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều hoạt động học tập và giao tiếp đều gắn với môi trường trực tuyến.

Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của gia đình. Khi trẻ cảm thấy có thể chia sẻ mọi chuyện với cha mẹ, những nguy cơ từ thế giới mạng sẽ dễ được phát hiện và xử lý hơn.

Câu chuyện của người mẹ ở Hà Nội cũng khiến nhiều người rút ra một bài học chung: thay vì chỉ cấm đoán hoặc kiểm soát, cha mẹ nên tạo ra một môi trường trò chuyện cởi mở để con cảm thấy an toàn khi chia sẻ. Đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện trong bữa ăn gia đình cũng có thể giúp phát hiện những vấn đề mà người lớn không ngờ tới.

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, trẻ em ngày càng tiếp cận thế giới rộng lớn hơn chỉ qua một chiếc điện thoại. Điều đó mang lại nhiều cơ hội học hỏi, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro. Và trong nhiều trường hợp, sự gần gũi và lắng nghe của cha mẹ vẫn là “tấm lá chắn” quan trọng nhất giúp trẻ đi qua những cạm bẫy vô hình trên mạng.