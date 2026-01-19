Con cái ra riêng, cặp vợ chồng trung niên bỏ 35 tỷ cải tạo nhà thành viện dưỡng lão tại gia cho chính mình

Với một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi tại Đài Bắc. Đài Loan (Trung Quốc), câu trả lời của họ rất rõ ràng và dứt khoát: bỏ gần 10 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 35 tỷ đồng) để cải tạo căn nhà cũ 50 năm tuổi, rộng 300m², thành một “viện dưỡng lão tại gia” đúng nghĩa - nơi họ sống cho chính mình, theo cách mình muốn.

Từ nhà đông người thành không gian chỉ dành cho hai vợ chồng

Ngôi nhà này từng là nơi sinh hoạt của đại gia đình nhiều thế hệ. Nhưng khi con cái lần lượt ra riêng, phần lớn không gian trở nên dư thừa, khó bảo trì và không còn phù hợp với tuổi già.

Thay vì chia nhỏ, cho thuê hay bán đi, hai vợ chồng quyết định đập đi làm lại toàn bộ bố cục. Sau cải tạo, căn nhà 3 tầng chỉ còn một phòng ngủ duy nhất – phòng ngủ chính ở tầng trên cùng, dành riêng cho hai vợ chồng.

Không còn phòng cho con cái. Không có phòng ngủ “dự phòng”. Phần diện tích còn lại được chuyển thành không gian sinh hoạt – thư giãn – nuôi dưỡng sở thích, phục vụ trực tiếp cho cuộc sống hưu trí.

Chi tiết cải tạo: Ngôi nhà biến thành một “khu rừng sống”

Theo chia sẻ của nhà thiết kế He Junhong, dự án cải tạo này kéo dài gần 3 năm, với mục tiêu không chỉ làm đẹp mà còn tái cấu trúc hoàn toàn trải nghiệm sống trong nhà.

Ngay lối vào là một bức tường cây xanh cao hai tầng (khoảng 6m), được bố trí theo đặc tính sinh trưởng của từng loại cây: cây ưa nắng ở trên cao, cây chịu bóng râm ở tầng thấp. Nhìn từ hành lang, không gian này tạo cảm giác như đang bước vào một khu rừng thẳng đứng giữa lòng đô thị.

Phòng khách được bao quanh bởi cây xanh và hệ kính lớn, xóa mờ ranh giới trong – ngoài. Khi ngồi trên sofa, gia chủ có thể nhìn xuyên qua các ô cửa thấp ra sân sau, nơi có ao cá nhỏ và thảm cỏ, nhưng vẫn đảm bảo riêng tư do không nhìn thẳng sang nhà hàng xóm.

Không gian âm nhạc - “xa xỉ” nhưng rất có chủ đích

Tầng hai gần như là lãnh địa riêng của người chồng, người đã sưu tầm đĩa than suốt hơn 40 năm. Trước cải tạo, bộ sưu tập của ông từng lên tới 40.000 đĩa; sau khi tặng bớt, vẫn còn khoảng 35.000 đĩa vinyl được trưng bày kín các mảng tường.

Tại đây có:

- Khu trưng bày đĩa than mở

- Một phòng nghe nhạc cách âm khép kín, xử lý kỹ thuật rất phức tạp

- Không gian đọc – thư giãn xen kẽ cây xanh

Người chồng không phân loại đĩa, cũng không “giữ riêng” những đĩa yêu thích. Với ông, việc tìm thấy một bản nhạc cũ giữa hàng nghìn đĩa là một niềm vui tuổi già – một dạng tiêu dùng tinh thần mà tiền khó đo đếm.

Thiết kế cho tuổi già: Rộng, chậm và an toàn

Vì xác định đây là nơi ở đến cuối đời, toàn bộ ngôi nhà được thiết kế lại theo tiêu chí hưu trí:

- Hành lang và lối đi được mở rộng

- Cầu thang dễ bước, có tay vịn

- Thang máy nội bộ kết nối 3 tầng

- Ánh sáng tự nhiên dồi dào, hạn chế góc khuất

Chi phí cho các hạng mục này không nhỏ, nhưng theo gia chủ, đó là khoản tiền mua sự chủ động khi về già, thay vì chờ đến lúc sức khỏe suy giảm mới cuống cuồng sửa chữa.

35 tỷ đồng: Đắt hay rẻ, nếu nhìn bằng bài toán hưu trí?

Nếu chỉ nhìn vào con số, 35 tỷ đồng cho một căn nhà cải tạo là khoản chi khiến nhiều người choáng váng. Nhưng đặt trong bối cảnh tài chính hưu trí dài hạn, đây lại là một phép tính khác.

So với chi phí viện dưỡng lão cao cấp, chăm sóc y tế, thuê người hỗ trợ lâu dài trong 20–30 năm, việc đầu tư một lần cho không gian sống an toàn – thoải mái – đúng nhu cầu giúp họ:

- Giảm chi tiêu về sau

- Không phụ thuộc con cái

- Chủ động chất lượng sống mỗi ngày

Nói cách khác, đây không chỉ là cải tạo nhà, mà là chuyển tiền mặt thành “tài sản hưu trí” hữu hình.

Sống cho mình, không thấy có lỗi

Điều đáng chú ý là trong ngôi nhà này không còn chỗ ở cố định cho con cái. Gia chủ không né tránh chi tiết đó. Họ thẳng thắn cho rằng: mỗi giai đoạn sống cần một không gian khác nhau, và tuổi già là lúc quay về với chính mình.

Họ vẫn dành một phòng chơi nhỏ cho cháu nội ở lại cuối tuần. Nhưng trọng tâm ngôi nhà đã thay đổi: từ “nuôi con” sang “nuôi đời sống tinh thần”.

Sau khi nghỉ hưu, kế hoạch của hai vợ chồng rất giản dị: đi du lịch, chơi với cháu, và một ngày nào đó mua mảnh đất nhỏ trồng rau. Ngôi nhà hiện tại là trạm trung chuyển quan trọng, giúp họ bước vào tuổi già một cách chậm rãi và có chuẩn bị.