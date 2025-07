Con cả bất hiếu nhà Beckham nay "báo hại" đến cả em gái út Harper Seven

Theo Daily Mail, vào ngày 10/7 tới đây, Harper Seven - cô con gái út nhà Beckham - sẽ đón sinh nhật tuổi 14. Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình leo thang giữa vợ chồng anh trai cả Brooklyn và bố mẹ, đang phủ bóng đen lên ngày đặc biệt của Harper Seven. Nguồn tin thân cận với nhà Beckham tiết lộ với tờ Mirror rằng Harper Seven đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi drama gia đình vì "tiểu công chúa" vốn rất thân thiết với Brooklyn.

"Harper và Brooklyn có mối quan hệ rất tốt đẹp. Khi anh trai kết hôn, Harper hy vọng rằng Nicola sẽ trở thành chị gái tốt của mình, nhưng mọi chuyện hiện tại lại không như mong muốn của cô bé. Harper chắc chắn sẽ rất đau lòng và tổn thương nếu như anh trai cả cự tuyệt đến sinh nhật sắp tới của mình. Vợ chồng Beckham cũng đang rất lo ngại con gái út sẽ 'chịu thiệt hại ngoài mong muốn' trong cuộc nổi loạn của vợ chồng Brooklyn", nguồn tin chia sẻ với tờ Mirror.

Harper Beckham được tiết lộ đang chịu ảnh hưởng tiêu cực vì sự rạn nứt tình thân giữa anh trai Brooklyn Beckham và bố mẹ. Tiệc sinh nhật tròn 14 tuổi của cô đang bị phủ đen bởi mâu thuẫn gia đình leo thang

Thời gian qua, Brooklyn Beckham vắng bóng trong các sự kiện gia đình, thậm chí "bơ đẹp" không tương tác với bố mẹ trên MXH. Harper Beckham là thành viên duy nhất nằm ngoài mâu thuẫn gia đình. Cô hiện được xem là cầu nối gắn kết cả nhà vì giữ vị trí đặc biệt trong lòng các thành viên.

Do đó, tiệc sinh nhật tròn 14 tuổi của Harper đang là tâm điểm trong dư luận. Công chúng chờ đợi sự xuất hiện của vợ chồng Brooklyn - Nicola Petz tại ngày vui của em gái, để mở ra cơ hội hàn gắn cho nhà Beckham. Trong trường hợp, Brooklyn nhất quyết không tham dự, tiệc sinh nhật của Harper Beckham sẽ biến thành ngày buồn, trở thành bằng chứng khẳng định cho sự rạn nứt nghiêm trọng của gia đình.



Nếu vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 14 của Harper Seven, ngày đặc biệt của "tiểu công chúa" sẽ trở thành bằng chứng khẳng định về sự bất hòa của gia đình

Mối quan hệ bất hòa giữa vợ chồng David - Victoria Beckham với vợ chồng con con trai cả Brooklyn Beckham và Nicola Peltz trở thành tâm điểm trong giới truyền thông suốt nhiều tháng qua. Gia đình nổi đình nổi đám này lộ rõ nhiều dấu hiệu rạn nứt, khó cứu vãn. Trong đó, Brooklyn và bà xã Nicola Peltz quyết tâm cắt đứt liên lạc, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của gia đình Beckham nữa. Thậm chí, khi David Beckham nhập viện phẫu thuật tay, Brooklyn Beckham chọn phớt lờ bố đẻ, thay vào đó là vui vẻ ăn mừng sinh nhật cha vợ tỷ phú.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù.

Sóng gió gia tộc của nhà Beckham đang là tâm điểm chú ý toàn cầu. Trong đó, Brooklyn đã tuyên bố đứng về phía vợ, quay lưng với gia đình

Nguồn: Daily Mail