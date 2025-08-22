Cơn bão sắp hình thành rất mạnh, không có giai đoạn suy yếu, hôm nào sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta?

Dự báo ngày 25/8, bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta

Trưa ngày 22/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để chủ động triển khai sớm công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Theo dự báo, khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông (có tên quốc tế là Kajiki).

Khi bão di chuyển vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h, khoảng ngày 24/8 khi bão di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi di chuyển vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Dự báo ngày 25/8, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thông tin về áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành cơn bão số 5.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc và Giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày mai (23/8) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9. Từ ngày 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-13. sóng cao từ 4-7m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa - Đà Nẵng từ ngày 25/8 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Với kịch bản tác đông hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển bắc bộ và bắc trung bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8 ở khu vực từ Thanh Hóa - TP. Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Cơn bão này có xu hướng ngày càng mạnh dần lên, không có giai đoạn suy yếu

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn, cho biết hiện áp thấp nhiệt đới mới hình thành và trong đêm nay sẽ vào biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão với tốc độ di chuyển rất nhanh.

Theo dự báo, từ khi bão còn giữa biển đến khi ảnh hưởng trực tiếp đất liền chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày. Do vậy, nếu chờ đến khi có tin bão khẩn cấp mới hành động thì sẽ không kịp. Ông Hiền kiến nghị cần chỉ đạo sớm để triển khai ngay, không thể chần chừ.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thuỷ văn, thông tin về áp thấp nhiệt đới/bão số 5.

Một điểm đáng lưu ý, cơn bão này có xu hướng ngày càng mạnh dần lên, không có giai đoạn suy yếu. Thông thường vòng đời một cơn bão kéo dài 7- 8 ngày, nhưng hiện nó đang ở giai đoạn phát triển mạnh nhất. Khi tới gần bờ (sau 3 - 4 ngày), bão vẫn còn ở cường độ cao, chỉ suy yếu khi vào sâu trong đất liền.

Dự báo hiện tại cho thấy bão có thể đạt cấp 11 - 12, giật 13 - 14, thậm chí không loại trừ khả năng mạnh hơn, do bão đang ở thời kỳ phát triển mạnh nhất và vùng biển bão đi qua có nhiệt độ nước biển cao. Một tháng nay chưa có cơn bão nào quét qua, khiến nước biển tiếp tục tích nhiệt.

Đây là thời điểm cuối tuần, các hoạt động du lịch, đi biển cần đặc biệt cảnh giác. Các cơ quan thủy văn phải theo dõi sát và cảnh báo liên tục.



