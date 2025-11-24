Cơn bão mới sắp hình thành sẽ gây mưa to đến rất to tại những tỉnh, thành nào?

Bão sẽ suy yếu khi vào gần đất liền

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và môi trường, sáng sớm nay (24/11), vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, và sau khi vào Biển Đông nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 15).

Dự báo, từ ngày 28-30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó, mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 9h ngày 24/11. Ảnh: NCHMF.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ. Trọng tâm ảnh hưởng của cơn bão mới dự kiến là khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11.

Nhận định ban đầu về tác động của bão trên đất liền, ông Khiêm cho biết: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển khu vực Nam Trung Bộ đang thấp. Dự báo cường độ bão khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở cấp 8-9 hoặc giảm trở thành áp thấp nhiệt đới.

Dù gió bão không lớn nhưng mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra từ ngày 28-30/11 ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Trong đó, mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ tiếp tục cập nhật các tác động cụ thể của cơn bão này trong những ngày tới.

Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần giật cấp 7-8

Dù chưa đón bão, những ngày qua, không khí lạnh tăng cường đã gây gió mạnh trên Biển Đông. Dự báo ngày và đêm nay (24/11), gió đông bắc, sóng lớn tiếp tục mạnh hơn, Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo độ cao sóng lớn nhất các khu vực biển trong ngày 24/11, tàu thuyền cần chủ động ứng phó với nguy cơ sóng mạnh, gió lớn. Ảnh: NCHMF.

Khu vực biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6. Đến đêm nay, gió tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-4m và biển động.

Từ chiều 24/11, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động và sóng cao 2-4m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sóng to, gió lớn.