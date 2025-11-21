Cơn ác mộng của dàn sao: Về nhà thấy cửa mở toang, tài sản “bốc hơi”, có người còn bị thương nặng

Làn sóng chấn động đang lan rộng khắp ngành giải trí sau khi "gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana bị thương trong một vụ đột nhập nhà riêng. Vụ việc càng làm gia tăng lo ngại khi gần đây, nhiều người nổi tiếng đã trở thành nạn nhân của những vụ đột nhập vào nhà riêng.

Vào ngày 15/11, Đồn Cảnh sát Guri ở tỉnh Gyeonggi thông báo bắt giữ một người đàn ông ngoài 30 tuổi với cáo buộc âm mưu cướp có vũ trang. Theo cảnh sát, nghi phạm đã đột nhập vào nhà Nana ở Acheon-dong vào khoảng 6 giờ sáng, mang theo vũ khí và đe dọa cả Nana lẫn mẹ cô.

Công ty quản lý Sublime Entertainment xác nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cho biết: "Trong vụ tấn công, mẹ của Nana đã bị thương nặng và bất tỉnh. Bản thân Nana cũng bị thương khi cố gắng thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Hiện tại, cả hai đều cần được điều trị y tế và nghỉ ngơi hoàn toàn". Công ty không tiết lộ chi tiết vụ việc vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng cam kết sẽ hỗ trợ hết mình cho Nana và gia đình cô.

Nana và mẹ bị thương nghiêm trọng khi tay không bắt cướp

Đây không phải là trường hợp nhà người nổi tiếng đầu tiên bị những kẻ đột nhập nhắm đến. Trước đó, diễn viên hài Park Na Rae đã bị trộm đột nhập vào nhà riêng ở Yongsan, Seoul, lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu won. Không có dấu hiệu đột nhập, làm dấy lên những suy đoán vô căn cứ liên quan đến những người bạn nổi tiếng của Park Na Rae như Han Hye Jin và Jang Do Yeon.

Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác nhận một người ngoài đã gây ra vụ việc. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ trộm, là kẻ vốn có nhiều tiền án. Park Na Rae sau đó đã trấn an người hâm mộ thông qua kênh YouTube của mình, nói rằng cô đã thu hồi "tất cả đồ vật bị đánh cắp mà không hề có một vết xước nào". Kẻ trộm sau đó đã bị kết án 2 năm tù giam.

Park Na Rae bị trộm đột nhập vào nhà và đánh cắp đồ đạc

Trong khi đó, Jungkook (BTS) phải đối mặt với một sự cố đáng lo ngại vào tháng 8, khi một người phụ nữ khoảng 40 tuổi xâm nhập vào bãi đậu xe khu nhà anh. Jungkook đã bắt gặp kẻ đột nhập trên CCTV và ngay lập tức báo cảnh sát. Sau đó, Jungkook kể lại trên livestream rằng người phụ nữ tự nhận là bạn của anh. Điều này khiến em út BTS phải kiên quyết: "ARMY theo một cách nào đó là gia đình và bạn bè, nhưng không phải là tất cả. Tôi có tất cả bằng chứng. Mọi thứ đều được ghi lại ở đây. Nếu mọi người muốn bị bắt thì hãy đến xem".

Jungkook bị fan cuồng cố đột nhập vào nhà

Cặp đôi diễn viên Lee Byung Hun - Lee Min Jung cũng từng bị trộm đột nhập vào nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Theo trang TMZ, kẻ trộm đã đập vỡ cửa kính để đột nhập vào nhà. Lee Byung Hun không có nhà vào thời điểm đó, và vụ đột nhập này được cho là một phần của chuỗi vụ trộm nhắm vào các khu dân cư giàu có trong khu vực. Công ty quản lý BH Entertainment của Lee Byung Hun cho biết không có thiệt hại đáng kể nào về tài sản xảy ra.

Với các vụ việc liên tiếp xảy ra với tốc độ đáng báo động từ, sự an toàn của người nổi tiếng đang mong manh hơn bao giờ hết. Sự gia tăng đột biến các vụ đột nhập cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về an toàn, quyền riêng tư và mức độ mà kẻ gian sẽ nhắm vào người nổi tiếng trong showbiz Hàn Quốc.