Cơn ác mộng của dân IT: Khi AI viết code nhanh gấp 3 nhưng lỗi cũng gấp nhiều lần

Hãng tin CNN cho hay trong vài năm qua, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã làm dấy lên lo ngại rằng nhiều công việc, đặc biệt là ngành lập trình, sẽ sớm bị thay thế.

Các công cụ AI ngày càng có khả năng viết code, sửa lỗi và hỗ trợ phát triển phần mềm. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: liệu các kỹ sư phần mềm có còn cần thiết trong tương lai?

Những lo ngại này càng gia tăng khi hàng loạt công ty công nghệ lớn tiến hành cắt giảm nhân sự, đồng thời tuyên bố sẽ đầu tư mạnh vào AI để nâng cao hiệu suất.

Thực tế: công việc không biến mất, mà đang thay đổi

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng bức tranh không đơn giản như vậy.

Theo họ, AI có thể hỗ trợ lập trình viên, nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn. Thay vào đó, công việc của các kỹ sư phần mềm đang thay đổi, từ việc viết code thủ công sang giám sát, chỉnh sửa và tối ưu hóa những gì AI tạo ra.

Một số lập trình viên cho biết họ hiện phải xử lý lượng code lớn hơn trước, do AI có thể tạo ra code nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo áp lực mới: phải kiểm tra và đảm bảo chất lượng.

“Giờ đây lượng code tăng gấp ba lần vì AI tạo ra nhanh hơn, nhưng chúng tôi lại không theo kịp việc kiểm tra,” một nhân viên lập trình chia sẻ.

AI vẫn còn nhiều hạn chế

Dù được kỳ vọng lớn, AI hiện tại vẫn chưa hoàn hảo.

Các hệ thống AI đôi khi đưa ra câu trả lời sai, thiếu nhất quán hoặc hoạt động không ổn định trong các tình huống khác nhau. Điều này khiến chúng khó có thể đảm nhiệm hoàn toàn các nhiệm vụ phức tạp.

Ngoài ra, AI cần lượng dữ liệu khổng lồ để hoạt động hiệu quả, trong khi nguồn dữ liệu chất lượng cao ngày càng khan hiếm.

Một vấn đề khác là AI có thể đưa ra câu trả lời sai nhưng vẫn tỏ ra rất “tự tin”, dẫn đến rủi ro trong các hệ thống quan trọng.

Doanh nghiệp vẫn đặt cược lớn vào AI

Dù còn hạn chế, nhiều công ty vẫn đang đẩy mạnh ứng dụng AI.

Một số doanh nghiệp cho biết phần lớn code của họ hiện được tạo ra với sự hỗ trợ của AI. Điều này giúp tăng tốc độ phát triển sản phẩm và giảm chi phí.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tiềm ẩn rủi ro. Một số công ty thậm chí đã thử nghiệm mô hình vận hành gần như không cần con người, nơi AI viết code và triển khai sản phẩm mà không qua kiểm tra kỹ lưỡng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng cách tiếp cận này có thể dẫn đến lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài chính, uy tín và trải nghiệm người dùng.

AI có thực sự là nguyên nhân của các đợt sa thải?

Một câu hỏi lớn đặt ra là: liệu AI có thực sự khiến các công ty cắt giảm nhân sự?

Theo nhiều chuyên gia, câu trả lời chưa rõ ràng.

Một số doanh nghiệp có thể đang “gắn mác AI” cho các đợt sa thải, trong khi nguyên nhân thực sự có thể là chi phí tăng cao, nhu cầu thị trường giảm hoặc chiến lược kinh doanh thay đổi.

Ngay cả những người ủng hộ AI cũng thừa nhận rằng nhiều công ty công nghệ đã tuyển dụng quá nhiều nhân sự trong giai đoạn trước, và hiện đang điều chỉnh lại quy mô.

Thị trường việc làm chưa có biến động lớn vì AI

Các nghiên cứu hiện tại cho thấy chưa có bằng chứng rõ ràng rằng AI đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động trong ngành phần mềm.

Dù một số công việc có thể bị ảnh hưởng, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy AI đang “xóa sổ” ngành này.

Thay vào đó, AI đang trở thành một công cụ mới – buộc người lao động phải thích nghi và nâng cao kỹ năng.

Nhà đầu tư đặt cược, nhưng vẫn còn hoài nghi

Từ góc nhìn tài chính, AI mang lại kỳ vọng lớn.

Việc giảm nhân sự có thể giúp tăng năng suất và lợi nhuận, điều mà các nhà đầu tư rất quan tâm. Thậm chí, chỉ cần công bố liên quan đến AI cũng có thể khiến giá cổ phiếu tăng mạnh.

Tuy nhiên, những hiệu ứng này không phải lúc nào cũng bền vững. Sau khi tăng, giá cổ phiếu của một số công ty lại giảm trở lại khi thị trường nhận ra rủi ro trong việc triển khai AI.

Điều này cho thấy ngay cả nhà đầu tư cũng chưa chắc chắn về tác động lâu dài của công nghệ này.

Tương lai vẫn là dấu hỏi

Các chuyên gia đồng ý rằng AI chắc chắn sẽ thay đổi cách chúng ta làm việc.

Trong vài năm tới, công nghệ này sẽ tiếp tục cải tiến và ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, bao gồm cả lập trình.

Tuy nhiên, tác động cụ thể vẫn chưa rõ ràng. AI có thể thay đổi công việc, nhưng không nhất thiết khiến chúng biến mất.

“Chúng ta sẽ thấy những thay đổi trong vài năm tới,” một chuyên gia nhận định. “Nhưng hệ quả đối với việc làm vẫn còn là điều chưa thể dự đoán.”

*Nguồn: CNN﻿