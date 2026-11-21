Tôi thật "bó tay" với suy nghĩ của chồng.

Vợ chồng tôi vừa đón nhận tin vui. Hai vợ chồng cưới nhau hơn một năm, trước đó cũng mong ngóng chuyện con cái nên khi que thử hiện lên hai vạch, tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Thế nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì tôi bắt đầu phải đối diện với một bài toán khiến mình đau đầu: lấy tiền đâu để sinh con và nghỉ ngơi sau sinh?

Công việc của tôi khá tự do, thu nhập không cố định và cũng không có bảo hiểm thai sản. Vì vậy, tôi xác định ngay từ đầu phải tự chuẩn bị một khoản tiền dự phòng. Tôi tính sơ sơ, từ tiền khám thai, sinh nở, mua sắm đồ dùng cho em bé đến chi phí ăn uống, bồi dưỡng và thuê người hỗ trợ nếu cần, ít nhất hai vợ chồng cũng phải có khoảng 70 triệu đồng. Tôi còn 7 tháng nữa mới đến ngày dự sinh, nghĩa là mỗi tháng phải tiết kiệm được 10 triệu đồng mới đủ số tiền này.

Nghe qua thì tưởng đơn giản, nhưng nhìn vào thu nhập hiện tại, tôi thực sự thấy ngột ngạt. Cả hai vợ chồng cộng lại chỉ được khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Riêng tiền thuê nhà đã mất 5 triệu, chưa kể điện nước, ăn uống, xăng xe, điện thoại và những khoản phát sinh khác. Nếu muốn để dành 10 triệu, chúng tôi chỉ còn 5 triệu cho tất cả sinh hoạt. Tôi đã thử ngồi tính đi tính lại, cắt giảm đủ thứ nhưng vẫn chưa tìm được phương án hợp lý.

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Tôi đem chuyện này nói với chồng, mong hai vợ chồng cùng bàn bạc, có thể hạn chế ăn ngoài, tạm dừng những khoản mua sắm không cần thiết hoặc tìm thêm việc làm để tăng thu nhập. Nhưng phản ứng của chồng khiến tôi hụt hẫng. Anh cho rằng tôi lo xa quá, cứ thoải mái dưỡng thai, đến lúc sinh kiểu gì họ hàng, bạn bè chẳng mừng tiền, lúc đó thiếu đâu tính tiếp.

Tôi thật "bó tay" với suy nghĩ của chồng, đúng là mọi người có thể cho tiền mừng em bé, nhưng đó là tình cảm của họ chứ không phải khoản thu nhập chắc chắn để mình dựa vào. Hơn nữa, tiền mừng cũng chẳng thể biết trước bao nhiêu, trong khi viện phí và những khoản cần thiết lại rất nhiều.

Dường như chỉ có mình tôi đang thực sự lo lắng cho tương lai của con. Tôi không cần chồng phải kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức, chỉ mong anh hiểu rằng có con đồng nghĩa với việc trách nhiệm của hai vợ chồng sẽ khác trước. 7 tháng nghe có vẻ dài, nhưng nếu cứ chờ đến lúc sinh mới tính thì tôi sợ mọi thứ sẽ trở nên quá muộn.