Colusa-Miliket giải bài toán làm mới thương hiệu bằng triển lãm nghệ thuật tại Hozo City Tết Fest 2025

Nổi bật giữa hàng loạt hoạt động giải trí tại HOZO City Tết Fest 2025, không gian "A MAZE Di Sản" được giới mộ điệu ví như một "Pop up Gallery" đầy ấn tượng, nơi công nghệ trình chiếu hiện đại kể lại câu chuyện của Colusa-Miliket trong hơn nửa thế kỷ phụng sự người tiêu dùng Việt.

Khi di sản hóa thân thành "Con đường ký ức"

Khác biệt hoàn toàn với những gian hàng thương mại thông thường, Colusa-Miliket đã dựng lên một không gian thưởng lãm nghệ thuật tổng thể với tên gọi "A MAZE di sản" ngay giữa Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Điểm nhấn đắt giá nhất của khu vực này chính là không gian "Trạm ký ức - Con đường di sản Colusa-Miliket". Khác với lối trưng bày tĩnh thông thường, không gian tại đây ứng dụng công nghệ Interactive Mapping (Tường tương tác) kết hợp cảm biến chuyển động (Motion Detection) đầy mê hoặc.

Mỗi bước chân của du khách sẽ tự động "đánh thức" những hình ảnh tư liệu ấn tượng, khiến chặng đường hơn 50 năm của thương hiệu "mì hai tôm" chuyển động và biến ảo ngay trước mắt người xem. Hiệu ứng thị giác choáng ngợp này không chỉ phục dựng sắc nét thời kỳ gian khó của thế hệ trước, mà còn biến hoài niệm thành một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số đẳng cấp, nơi du khách trở thành một phần của dòng chảy lịch sử.

Công nghệ trình chiếu Mapping biến lịch sử Colusa-Miliket thành bữa tiệc thị giác mãn nhãn

Tại đây, người ta dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc giao thoa thế hệ đầy xúc động. Những vị khách lớn tuổi rưng rưng tìm lại ký ức thanh xuân qua hình ảnh gói mì giấy kraft mộc mạc, trong khi người trẻ lặng người thấu hiểu hơn về một thời kỳ kiên cường mà ông bà, cha mẹ mình đã đi qua.

Không dừng lại ở việc tôn vinh quá khứ, không gian triển lãm này còn là lời tuyên ngôn đanh thép về tương lai. Ngay bên cạnh những giá trị trường tồn, Colusa-Miliket đã giới thiệu quy trình sản xuất tiên tiến ứng dụng công nghệ Plasma, minh chứng cho cam kết phát triển bền vững (ESG) và tư duy đổi mới sáng tạo.

Đối thoại với Gen Z bằng "Ghi dấu Tết Maze"

Sự xuất hiện của bộ đôi "Vũ trụ Mì Matcha" thông qua khu vực trải nghiệm ẩm thực mang tên "Ghi dấu Tết Maze", chính là nét chấm phá táo bạo trong bức tranh tổng thể "A MAZE di sản".

Nếu Mì trộn Matcha Sốt Kem gây ấn tượng bởi sợi mì xanh mướt quyện chặt sốt Ý béo thơm, thì phiên bản Mì Matcha Latte lại chinh phục thực khách bằng nước dùng ấm nóng, cân bằng tinh tế giữa vị trà thanh tao và chút béo nhẹ khó cưỡng. Màn chào sân này đã đập tan định kiến về một nhãn hàng "già cỗi", thay vào đó là hình ảnh thương hiệu quốc dân đang trẻ hóa mạnh mẽ, sẵn sàng dẫn dắt xu hướng ẩm thực cho thế hệ "Gen Toàn Năng".

Du khách hào hứng dùng thử bộ đôi "Vũ trụ Matcha" gây sốt mạng xã hội

Chia sẻ về ý nghĩa của không gian nghệ thuật đặc biệt này, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket nhận định: "Việc tái hiện hành trình hơn 50 năm qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại tại không gian "A MAZE Di Sản" là cách chúng tôi đối thoại đầy chân thành với thế hệ kế thừa. Colusa-Miliket không chỉ đến HOZO City Tết Fest 2025 để bảo tồn ký ức, mà chúng tôi khát khao dùng công nghệ và tư duy sáng tạo để biến di sản thành bệ phóng, đưa giá trị văn hóa Việt vươn mình mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên mới".

Điểm chạm văn hóa giữa lòng đô thị

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật và ẩm thực, không khí lễ hội còn được thổi bùng lên nhờ chuỗi hoạt động tương tác thú vị. Tại trạm game "Mảnh ghép Mê ly", các bạn trẻ hào hứng tham gia ghép tranh để hoàn thiện chân dung Mascot Comi Liên kết, hay tiếp tục thử thách qua trò chơi ném vòng tại trạm "Hành trình liên kết".

Cơ chế "hoàn thành đủ 4 dấu mộc" để nhận quà giá trị như: các sản phẩm mì mới, bộ merchandise độc quyền, túi tote thời trang, ly thủy tinh cao cấp, hay móc khoá mì giấy huyền thoại,... không chỉ tạo ra sự phấn khích, niềm vui, mà còn là dịp để du khách nán lại lâu hơn, tương tác sâu hơn với câu chuyện của thương hiệu.

Nhìn lại 5 ngày sự kiện tại Công viên Bờ sông Sài Gòn trong khuôn khổ Hozo City Tết Fest 2025, Colusa-Miliket đã vượt thoát khỏi vai trò của một nhà tài trợ thông thường. Bằng việc kiến tạo nên một "Pop up Gallery" vừa có chiều sâu văn hóa, mãn nhãn về thị giác, thương hiệu đã thành công trong việc khắc ghi dấu ấn "Mì quốc dân", khẳng định vị thế của một biểu tượng "Mì Liên Kết" đầy bản lĩnh, qua đó đối thoại chân thành và truyền cảm hứng cho thế hệ Gen Toàn Năng.