Colombia thắng kịch tính, đối diện khả năng đại chiến Argentina ở tứ kết World Cup 2026

Tuyển Colombia đã không làm người hâm mộ thất vọng khi hạ gục Ghana để ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Trước trận đấu vòng 1/16, tuyển Colombia với vị thế hạng 13 thế giới được đánh giá cao hơn hẳn so với Ghana (hạng 73). Đại diện từ Nam Mỹ nắm lợi thế cả về lực lượng lẫn kinh nghiệm khi chinh chiến ở đấu trường World Cup.

Với thế “cửa trên”, Colombia đã tạo ra thế trận lấn lướt. Theo thống kê, đại diện Nam Mỹ kiểm soát bóng 62%, thực hiện 20 pha dứt điểm trong đó có 5 trúng đích, còn Ghana thì kiểm soát 38%, thực hiện 8 pha dứt điểm nhưng tất cả đều không trúng đích.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Colombia đã đẩy cao đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, họ sớm gặp sự cố không mong muốn khi Tiền đạo Jhon Cordoba không thể tiếp tục trận đấu vì chấn thương.

Dù vậy, đại diện từ Nam Mỹ cũng không mất nhiều thời gian để cụ thể hoá thế trận bằng bàn thắng mở tỷ số. Phút 14, đội bóng ào vàng mở tỷ số từ pha dàn xếp tấn công chuẩn mực. Luis Suarez rê bóng và tạt ấn tượng từ cánh phải. Jhon Arias xâm nhập vùng cấm và dứt điểm dễ dàng khi phía trước chỉ còn khung thành bỏ trống.

Cầu thủ Colombia ăn mừng bàn thắng sớm.

Việc để Colombia vượt lên khiến tuyển Ghana phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Thay vì lùi sâu phòng ngự như những phút đầu, họ buộc phải dâng đội hình lên cao hơn hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Sự thay đổi ấy không giúp Ghana cải thiện được nhiều về mặt thế trận. Tuyển Colombia với tuyến giữa gắn kết vẫn làm chủ trận đấu. Đội bóng Nam Mỹ cũng thực hiện nhiều miếng đánh từ hành lang trái với ngòi nổ lợi hại mang tên Diaz.

Thời điểm cuối hiệp 1, tuyển Colombia chủ động lùi thấp đội hình, giảm nhịp độ trận đấu để bảo đảm sự chắc chắn thay vì lao lên tấn công dồn dập. Dù vậy, họ vẫn tạo được một số pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Ghana. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn, khả năng cao đại diện từ châu Phi đã phải hứng thêm bàn thua ngay trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Colombia có sự điều chỉnh quan trọng khi tiền vệ James Rodríguez được rút ra nhường chỗ cho Richard Ríos. Đại diện của Copa America cũng chơi bóng theo kiểu rình rập, không dâng cao nhưng sẵn sàng đe doạ khung thành đối phương nhờ những miếng phản công chớp nhoáng.

Luis Diaz là mối đe doạ nguy hiểm nhất với khung thành Ghana. Cầu thủ này đã chọc thủng lưới đối phương nhưng đáng tiếc là bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

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Bên kia chiến tuyến, Ghana cũng thay một số vị trí ở giữa hiệp 2 hòng cải thiện khả năng tấn công. Dù vậy, tất cả những gì họ làm được chỉ có thể là tạo ra cơ hội.

Một số thời điểm, Ghana tạo được sức ép khá lớn về phía khung thành của Colombia. Tuy nhiên, hàng phòng ngự áo vàng vẫn chơi tập trung, cộng thêm việc các chân sút Ghana cũng thiếu chính xác ở các pha xử lý cuối cùng. Đây là lý do khiến hiệp 2 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chung cuộc, Colombia giành chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp Colombia tiến vào vòng 1/8, chạm trán Thuỵ Sỹ. Trong khi đó, Ghana đành ngậm ngùi kết thúc hành trình của mình tại VCK World Cup 2026.

Ở vòng 1/8, nếu đánh bại Thuỵ Sỹ, rất có thể Colombia sẽ có cơ hội thách thức nhà đương kim vô địch Argentina tại tứ kết (đội sẽ gặp Ai Cập vòng 1/8). Khi đó, Colombia hoàn toàn có thể tạo ra những khó khăn rất lớn cho Messi cùng các đồng đội.

Tỷ số chung cuộc: Colombia 1-0 Ghana

Đội hình xuất phát: