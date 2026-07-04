Messi được chấm số điểm “ngất trời”, xô đổ hàng loạt kỷ lục tại World Cup

Thêm một lần nữa Messi lại được chấm số điểm rất cao, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và anh cũng tự phá những kỷ lục vĩ đại của chính mình.

Được chấm số điểm “ngất ngưởng”

Tuyển Argentina đã có một trận đấu cực kỳ vất vả trước “ngựa ô” Cape Verde. Đội bóng xứ Tango 2 lần dẫn trước nhưng để đối thủ kéo vào 2 hiệp phụ và phải cực kỳ chật vật mới bảo toàn được chiến thắng 3-2 sau 120 phút. Ở trận này, siêu sao Messi đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, có vai trò cực kỳ quan trọng giúp Argentina giành vé đi tiếp.

Sau trận, Messi được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Theo chấm điểm của Sofascore, Messi được chấm điểm số điểm rất cao, với 9,5 điểm, cao nhất trận.

Cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía Cape Verde, tất nhiên chính là thủ môn Vozinha với 8,4 điểm. Thủ môn 40 này đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, cản phá nhiều pha dứt điểm của Messi và các đồng đội.

Lisandro Martínez là người được chấm số điểm cao thứ hai bên phía Argentina với 8,1 điểm. Trong khi đó, Ryan Mendes được chấm số điểm cao thứ hai bên phía Cape Verde với 7,7 điểm.

Pha ghi bàn của Messi.

Trong khi đó, theo cách chấm điểm của trang Flashcore, Messi cũng được chấm số điểm cao nhất trận, với 9,1 điểm, còn thủ môn Cape Verde lại bất ngờ được chỉ nhận 7,4 điểm.

Còn theo cách chấm điểm của FOX Sports, Messi cũng là cầu thủ được chấm số điểm cao nhất trận với 8,6 điểm, trong khi thủ môn Vozinha bên phía Cape Verde được chấm 8,0 điểm (cao nhất đội).

Việc Messi được nhiều trang quốc tế chấm điểm cao nhất là điều dễ hiểu. Ngoài một bàn thắng đẳng cấp và 1 kiến tạo mang tính quyết định, siêu sao người Bồ Đào Nha còn thực hiện 7 cú sút trúng đích.

Xô đổ hàng loạt kỷ lục

Bàn thắng vào lưới Cape Verde không chỉ giúp Argentina thoát khỏi một cú sốc lịch sử, mà còn giúp Lionel Messi tiếp tục xô đổ hàng loạt cột mốc vĩ đại. Siêu sao 39 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 20, qua đó củng cố vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu.

Đồng thời, đây cũng là trận đấu thứ 8 liên tiếp Messi ghi bàn ở World Cup, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Đáng chú ý hơn, đội trưởng Argentina đã có 7 bàn tại World Cup 2026, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi từ 7 bàn trở lên ở hai kỳ World Cup khác nhau. Messi cũng đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng và đã ghi tới 12 bàn trong 8 trận World Cup gần nhất, một hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ngoài ra, trận gặp Cape Verde cũng đánh dấu lần ra sân thứ 31 của Messi tại World Cup, giúp anh tiếp tục gia tăng kỷ lục về số trận đấu nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Messi vẫn đang là người hùng của Argentina.

Ở vòng 1/8, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập, đội vừa làm nên lịch sử khi lần đầu tiên thắng một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup sau màn vượt qua Australia trên chấm luân lưu. Dù sở hữu ngôi sao Mohamed Salah, Ai Cập vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với nhà đương kim vô địch Argentina.

Nếu tiếp tục ghi bàn trước Ai Cập, Lionel Messi sẽ nâng chuỗi lập công ở World Cup lên 9 trận liên tiếp, qua đó tự phá sâu hơn kỷ lục do chính mình nắm giữ. Đây cũng sẽ là cơ hội để siêu sao 39 tuổi gia tăng thành tích 20 bàn tại World Cup và tiến thêm một bước trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng World Cup 2026.