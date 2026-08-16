Coi nhẹ trận thắng của tuyển Việt Nam, ngôi sao nhập tịch Indonesia bị "sếp lớn" cảnh cáo

Ngôi sao nhập tịch tuyển Indonesia đã phải nhận lời cảnh cáo.

Đội tuyển Indonesia dừng bước sớm ở AFF Cup 2026 ngay sau vòng bảng. Bước ngoặt dẫn đến việc đội bóng xứ Vạn đảo bị loại là trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước tuyển Việt Nam.

Justin Hubner - ngôi sao nhập tịch vắng mặt trong đội hình tuyển Indonesia - đã có phát ngôn với hàm ý coi nhẹ chiến thắng của tuyển Việt Nam cũng như AFF Cup: “Một thắng lợi ở giải đấu không thuộc hệ thống FIFA. Tốt thôi. Hãy đợi đấy. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các trận đấu chính thức".

Justin Hubner

Phát ngôn của Hubner tạo ra làn sóng tranh cãi. Nhiều người hâm mộ Đông Nam Á cho rằng tuyển thủ Indonesia đã thiếu kiềm chế khi đánh giá thấp giải đấu có 30 năm lịch sử.

LĐBĐ Indonesia đã vào cuộc để cảnh cáo Justin Hubner. Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia Yunus Nusi cho biết: "Chúng tôi không cấm Justin Hubner và các tuyển thủ sử dụng mạng xã hội. Nhưng ban điều hành ĐTQG Indonesia phải nhắc nhở các cầu thủ không nên đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi, đặc biệt là giữa các quốc gia".

Theo ông Yunus Nusi, Hubner nên dành sự nhiệt huyết của mình vào màn thể hiện trên sân cỏ thay vì lên mạng đăng tải những lời lẽ có thể gây tranh cãi.

Justin Hubner hiện đang khoác áo CLB Fortuna Sittard ở giải VĐQG Hà Lan. Hậu vệ này có tên trong danh sách đăng ký tham dự AFF Cup 2026 nhưng cuối cùng không thể góp mặt cho CLB chủ quản không cho phép.