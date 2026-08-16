AFF Cup: Tuyển Việt Nam chịu thiệt thòi vì lịch thi đấu

Tuyển Việt Nam sẽ trải qua lịch trình "nghẹt thở" nếu vào chung kết AFF Cup 2026.

Các cặp đấu và lịch trình vòng knock-out AFF Cup 2026 được xác định dựa trên kết quả vòng bảng cũng như lá thăm của ban tổ chức. Đội tuyển Việt Nam với vị trí nhất bảng A đã vô tình gặp phải lịch trình gấp gáp nhất so với 3 đội còn lại ở vòng bán kết là Thái Lan, Singapore và Malaysia.

Ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam làm khách trên sân Kuala Lumpur (Malaysia). Lượt về, đoàn quân áo đỏ trở về sân nhà Mỹ Đình. Nếu vào chung kết, tuyển Việt Nam sẽ lại tiếp tục đi làm khách trên sân của Singapore hoặc Thái Lan. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik về sân nhà chơi trận đấu cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam đối mặt lịch trình dày đặc ở giai đoạn knock-out AFF Cup 2026

Việt Nam là đội duy nhất phải di chuyển liên tục giữa tất cả các trận đấu vòng knock-out. Giữa các trận đấu có rất ít thời gian để nghi ngơi. Việc phải di chuyển giữa các địa điểm càng rút ngắn thời gian phục hồi của tuyển Việt Nam.

Tính từ bán kết lượt đi đến hết chung kết lượt về, đoàn quân dưới quyền HLV Kim Sang-sik có thể phải đá 4 trận trong 11 ngày. Rõ ràng, lịch thi đấu và di chuyển dày đặc sẽ buộc ông Kim phải tính toán kỹ hơn chuyện quay vòng lực lượng nhằm duy trì thể lực cho toàn đội.

Yếu tố có thể coi là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam là sẽ được chơi chung kết lượt về trên sân nhà (trong trường hợp vào chung kết). Kể từ khi AFF Cup đề ra thể thức 2 lượt trận cho chung kết, đoàn quân áo đỏ đã vô địch tất cả các giải đấu được trở về sân nhà đá trận chung kết lượt về.