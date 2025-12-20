Cõi mạng phát điên vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thần thánh nét căng, đứng ở đâu spotlight ở đó

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước không khí họp báo được dàn dựng độc đáo, cho rằng cách tiếp cận đậm chất miền Tây đã giúp Ai Thương Ai Mến tạo dấu ấn khác biệt ngay từ khâu ra mắt. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, khi nam diễn viên được khen ngợi sở hữu ngoại hình sáng, thần thái tự nhiên và visual cam thường nổi bật. Không ít ý kiến nhận định, anh là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của bộ phim, góp phần khiến khán giả thêm kỳ vọng vào màn thể hiện trên màn ảnh rộng.

Phân đoạn Võ Điền Gia Huy chèo đò trong Ai Thương Ai MếnPhân đoạn Võ Điền Gia Huy chèo đò trong Ai Thương Ai Mến

Một số bình luận của netizen:

- Họp báo mà dàn dựng như đám giỗ miền Tây nhìn cuốn ghê, đúng kiểu chưa coi phim đã thấy không khí rồi đó.

- Anh lái đò đẹp nhất Việt Nam rồi.

- Võ Điền Gia Huy cam thường đẹp thật, trông nam tính ghê.

- Mặt nam tính, hiền mà có nét riêng, coi trailer thấy hợp vai phết.

- Tự nhiên thấy tò mò phim hơn hẳn, nhất là mấy gương mặt trẻ như Gia Huy.

Trong Ai Thương Ai Mến, bộ phim đi sâu vào mối tình mộc mạc của người lái đò Chờ (Võ Điền Gia Huy) và Thương (Trâm Anh). Những khung hình đầu tiên giới thiệu đôi trẻ trong không gian làng quê yên bình, với ánh nhìn e ấp, cử chỉ chân thành và lời hẹn ước giản dị. Tuy nhiên, sự êm đềm ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Thắm (Khả Như) xuất hiện, với mục tiêu chen chân vào mối quan hệ giữa 2 người.

Cao trào bùng nổ khi Chờ bị buộc tội giết người và áp giải vào tù. Những hình ảnh anh bị hành hạ trong trại giam khiến người xem không khỏi xót xa. Từ một người phụ nữ ngập tràn hạnh phúc, Thương rơi vào tuyệt vọng đến mức chọn cách kết liễu đời mình đẩy chuỗi bi kịch lên tới đỉnh điểm. Loạt tình tiết leo thang này không chỉ phơi bày một chuyện tình đẹp nhưng quá đỗi mong manh giữa Thương và Chờ, mà còn cho thấy chiều sâu diễn xuất ấn tượng của cả hai.