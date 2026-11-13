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Cô trợ lý riêng đăng ảnh hiếm của thiếu gia Minh Đạt

S.A
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Từ khi có sự xuất hiện của nữ trợ lý này, nhiều hình ảnh đặc biệt của Minh Đạt mới được tiết lộ.

Những màn đu trend muộn đôi khi lại mang đến loạt nội dung chất lượng ngoài dự đoán. Khi trend “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở” đã dần hạ nhiệt, Midu bất ngờ nhập cuộc bằng bộ ảnh thời thơ ấu của mình và chồng - doanh nhân Trần Duy Minh Đạt. Màn bắt trend của nữ giảng viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt bởi diện mạo hai người khi còn nhỏ có nhiều nét tương đồng.

Theo đó Midu đăng tải hai bức ảnh hồi bé của mình và chồng, kèm chú thích: “Theo trend đừng bao giờ xem thường những bông hoa chưa nở. Hồi nhỏ 2 đứa mình hơi ngơ ngác xíu thôi. Midu - Mida xin chào cả nhà”.

- Ảnh 1.

Midu (trái) và Minh Đạt (phải) hồi bé

Điều khiến dân mạng thích thú là nếu không đọc chú thích, nhiều người có thể nhầm hai bức ảnh là cùng một nhân vật. Cả Midu và Minh Đạt đều sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt và đường nét khá giống nhau. Thậm chí, không ít người còn nhận xét cặp đôi trông chẳng khác nào anh em sinh đôi.

“Giống nhau quá”, “Hồi trước bà mà thông báo cưới bằng ảnh này chắc cũng không ai đoán ra được đâu”, “Có nét phu thê từ nhỏ”, “Giống anh em song sinh quá”, “Chị không nói em tưởng cả 2 ảnh đều là chị”, “Sao giống nhau quá lúc đầu lướt chưa đọc tưởng chị chụp 2 kiểu hình”... là những bình luận từ dân tình.

Đây cũng là hình ảnh hiếm hoi của doanh nhân Minh Đạt. Bởi từ trước khi kết hôn với Midu, anh vốn là người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ hình ảnh hay những khoảnh khắc đời thường. Vì vậy, mỗi lần nam doanh nhân xuất hiện trên trang cá nhân của vợ đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Về phần Midu, sau khi về chung một nhà, Midu dường như trở thành “kênh phát sóng” đặc biệt của chồng, giúp công chúng biết thêm nhiều khía cạnh gần gũi của thiếu gia công ty nhựa. Từ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống vợ chồng đến hình ảnh gần gũi như đi cà phê, đi du lịch,... vẫn được Midu cập nhật.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Những hình ảnh đời thường của Midu và Minh Đạt

Midu, tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, giảng viên và doanh nhân. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng và hoàn thành chương trình với kết quả Á khoa vào năm 2024. Song song với hoạt động nghệ thuật, Midu duy trì công việc giảng dạy và kinh doanh.

Nửa kia của Midu là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt, sinh năm 1990, hiện giữ chức Phó Chủ tịch DUYTAN Group. Anh có nền tảng học vấn tại Mỹ và từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong doanh nghiệp gia đình. Sau khi kết hôn, Minh Đạt cũng cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bà xã. Nam doanh nhân từng gọi Midu là “nóc nhà”, đồng thời tiết lộ bản thân học hỏi được nhiều điều từ vợ.

Biệt danh “trợ lý” của Midu bắt đầu được nhắc đến khoảng tháng 10 vừa qua. Trong một sự kiện có sự tham gia của Minh Đạt với vai trò khách mời, nữ giảng viên cũng có mặt bên cạnh chồng và nửa đùa nửa thật giới thiệu bản thân đi theo làm trợ lý. Kể từ đó, mỗi lần đăng ảnh đồng hành cùng Minh Đạt, cô lại tiếp tục sử dụng cách gọi này như một màn tương tác vui vẻ giữa hai vợ chồng.

(Ảnh: FBNV)

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Tags

Minh Đạt

Midu

doanh nhân

Giảng viên

ảnh hiếm

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