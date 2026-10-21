Cô trợ lý được Phó Chủ tịch DUYTAN Group Minh Đạt gửi hoa đến tận nhà

Mỹ nhân này khiến hội chị em liên tục “xin vía” vì được cưng chiều hết mực.

Mới đây, Midu khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ hình ảnh bó hoa được ông xã Trần Duy Minh Đạt tặng nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Bó hoa có kích thước lớn, được kết từ nhiều bông hoa mang tông hồng chủ đạo, tạo cảm giác ngọt ngào và nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Món quà của Minh Đạt nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cách chuẩn bị chỉn chu, lãng mạn. Trong khi đó, nhan sắc của Midu cũng là điểm khiến dân tình khó rời mắt.

Ở tuổi 37, Midu vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng đường nét thanh tú. Phong cách nữ tính, nhẹ nhàng càng khiến cô trông rạng rỡ khi xuất hiện bên món quà đặc biệt trong ngày dành cho phái đẹp.

Midu khoe bó hoa to đùng của chồng tặng khiến netizen xuýt xoa khen ngợi (Ảnh chụp màn hình)

Những khoảnh khắc đời thường, gần gũi của Midu khiến cuộc sống hôn của cô và thiếu gia Minh Đạt luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Hình ảnh mỹ nhân sinh năm 1989 được chồng tặng hoa cũng khiến hội chị em ngưỡng mộ, liên tục “xin vía” có người bạn đời tâm lý, biết quan tâm và chiều chuộng vợ như vậy.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Hoa anh Đạt tặng chị đẹp nha. Chúc mừng 20/10 chị nè”.

- “Ngọt ngào quá, hoa đẹp người cũng đẹp”.

- “Ngày càng dịu luôn Midu ơi. U mê cái nhan sắc này khó thoát”.

- “Cổ được chồng cưng chiều hết mực, nhìn là thấy hạnh phúc lây”.

- “Đáng yêu, dịp nào cũng được anh nhà quan tâm chú đáo. Xin vía xinh đẹp và có chồng giỏi giang, cưng chiều”.

Sau hơn hai năm về chung một nhà, Midu và Minh Đạt vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đồng hành trong cuộc sống. Cả hai cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện, đi du lịch và dành thời gian cho những hoạt động riêng tư. Qua những hình ảnh được đăng tải, cặp đôi cho thấy sự gắn bó, đồng thời giữ được nhịp sống riêng khi mỗi người đều có công việc và những mối quan tâm của mình.

Midu, tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, vốn được biết đến là diễn viên, giảng viên và doanh nhân. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô theo đuổi công việc kinh doanh và duy trì sự nghiệp giảng dạy. Midu cũng gây chú ý với thành tích học tập nổi bật, từng tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Kiến trúc TP.HCM và hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Mỹ thuật ứng dụng với kết quả Á khoa vào năm 2024.

Cuộc sống hôn nhân của Midu và Minh Đạt cực ngọt ngào, hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Chồng của Midu là Trần Duy Minh Đạt, sinh năm 1990, hiện giữ chức Phó Chủ tịch DUYTAN Group. Anh có nền tảng học vấn tại Mỹ, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong doanh nghiệp gia đình. Sau khi kết hôn, nam doanh nhân cũng cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống vợ chồng. Minh Đạt từng hài hước gọi vợ là “nóc nhà”, đồng thời cho biết bản thân học hỏi được nhiều điều từ vợ.

Thời gian gần đây, khi Phó Chủ tịch DUYTAN Group Trần Duy Minh Đạt dự sự kiện với vai trò khách mời, Midu đã xuất hiện cùng chồng và nửa đùa nửa thật rằng “đi theo làm trợ lý cho chồng”. Từ sau đó, cô thường tự nhận mình là “trợ lý” khi đăng ảnh cùng chồng. Cách gọi vui này nhanh chóng trở thành chi tiết được netizen chú ý.