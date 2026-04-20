Cố tình khoe vòng 1 hớ hênh, viết chú thích gây sốc để câu dẫn, sự thật đáng quan ngại về bài đăng trăm nghìn view

Lướt các trang mạng xã hội không khó để bắt gặp một tấm ảnh cô gái ăn mặc "kiệm vải", khoe vòng một hớ hênh kèm dòng trạng thái ngây ngô đến mức vô lý: "Mặc thế này đi date có bị trẻ con quá không ạ?". Cơn giận lập tức bùng lên, người xem có nhấn vào bình luận để mắng nhiếc sự hở hang, hoặc mỉa mai tư duy của chủ bài đăng.

Nhưng hãy dừng lại một giây. Bởi đằng sau những tấm hình phản cảm này không phải là một cô gái thiếu kiến thức, mà là một cỗ máy kiếm tiền "bẩn" vận hành dựa trên sự phẫn nộ của cộng đồng.

Công thức "Ăn chửi ra tiền"

Trên các trang mạng, một chỉ số quan trọng là Sự tương tác. Thuật toán của Threads, Instagram hay Facebook không phân biệt được đâu là tương tác tích cực, đâu là tiêu cực. Nó chỉ thấy bài viết này có hàng ngàn bình luận, hàng vạn lượt xem nên sẽ tiếp tục đẩy lên xu hướng (Viral).

Chiến thuật "Content rác" này được thực hiện qua các bước. Đầu tiên, hình ảnh "mồi câu" là sử dụng khoảnh khắc các cô gái hở hang, trang phục gây tranh cãi. Đi cùng với đó là những dòng chú thích "ngáo ngơ", mục đích là kích thích người xem phải vào "dạy dỗ" hoặc "ném đá". Và sau cùng là chốt đơn bằng link tiếp thị liên kết. Cụ thể, ngay khi bài viết đạt đỉnh tương tác, các tài khoản này sẽ thả hàng loạt link mua sắm dưới phần bình luận.

Như vậy, càng được cộng đồng mạng mắng chửi, bài viết hiện diện trên tường của người khác với tỷ lệ càng cao. Trong số những người vào "ném đá", chỉ cần 1% tò mò nhấn vào link xem váy áo đó giá bao nhiêu, rồi tiện tay mua, chủ tài khoản đã thu về một lượng hoa hồng.

Vạch trần vấn nạn đánh cắp hình ảnh

Một sự thật là đa số các tài khoản đăng bài "khoe thân" kèm link Affiliate này là tài khoản giả mạo. Những kẻ làm Affiliate "bẩn" thường đi quét rồi đánh cắp hình ảnh trên mạng. Kẻ xấu dùng sự gợi cảm của phái nữ làm "mồi câu", biến họ thành công cụ để trục lợi bất chính mà không cần bỏ ra bất kỳ chi phí nào.

Từ đây, danh tiếng của người trong ảnh bị bôi nhọ. Cộng đồng mạng gán cho cô gái những nhãn dán như "rẻ tiền", "thiếu học thức", mà không biết rằng chính chủ có khi chẳng hề biết sự tồn tại của bài đăng đó.

Hệ lụy độc hại

Việc dung túng cho các chiến dịch Affiliate "bẩn" này gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái mạng xã hội. Những nội dung rẻ tiền, khoe thân, gây sốc lấn át các nội dung sáng tạo có giá trị. Người dùng dần cảm thấy mệt mỏi và ác cảm với mạng xã hội. Đấy là chưa kể, đằng sau những đường link Affiliate không chỉ là hàng hóa, đôi khi còn là các trang web giả mạo, mã độc hoặc các sàn cờ bạc núp bóng.

Đừng để sự phẫn nộ của bạn biến thành hoa hồng cho kẻ khác. Để ngăn chặn vấn nạn này, người dùng nên thay đổi cách phản ứng. Không bình luận, thả icon phẫn nộ. Thuật toán sẽ hiểu rằng bạn không quan tâm và ngừng phân phối những nội dung tương tự.

Thay vì vào mắng chửi, hãy dành 3 giây để nhấn báo cáo bài viết với nội dung "Spam" hoặc "Quấy rối/Khỏa thân". Đây là cách duy nhất để quét sạch các tài khoản clone này. Cảnh giác với link lạ dưới các bài viết có dấu hiệu câu dẫn (clickbait). Nâng cao cảnh giác, lập chế độ riêng tư cho các hình ảnh nhạy cảm hoặc cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị các công cụ tự động đánh cắp.