Có tin vui từ Thanh Hóa

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/3, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2025, dưới sự chủ trì của ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong quý I, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển, tạo động lực để hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)

Trong đó, về kinh tế, các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, có thể kể đến như: Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; chỉ số sản xuất công nghiệp quý I ước tăng 15,9% so với cùng kỳ; có 13/18 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ.

Một số ngành dịch vụ ghi nhận kết quả tăng mạnh, như: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ, giá trị xuất khẩu, doanh thu vận tải. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 14,9% so với cùng kỳ, tiếp tục đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 6 cả nước.

Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ về số vụ, số người chết và số người bị thương…

Năm 2025, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa là trên 11%, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên của cả nước. Trước mục tiêu trên, tại phiên họp, UBND tỉnh đã thống nhất 9 nhiệm vụ, giải pháp chung trong quý II và một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các ngành, các lĩnh vực.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn đọng trong thời gian qua; đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa thực sự chủ động, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ông Đỗ Minh Tuấn chỉ ra, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị thuộc diện hợp nhất có tâm lý làm việc cầm chừng. Một số chủ đầu tư thiếu chủ động, linh hoạt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; một số nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn thiếu tích cực, chưa thực hiện theo cam kết trong hồ sơ dự thầu, chủ trương đầu tư…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tình yêu cầu các ngành, các cấp phải tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, các phương pháp thực hiện phải có tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, vai trò của người đứng đầu đơn vị là hết sức quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng đề án thực hiện sắp xếp, sáp nhập xã, phường, thị trấn trong tỉnh theo yêu cầu đặt ra của Trung ương. Đối với các sở, ngành đã sắp xếp, sáp nhập cần tập trung làm tốt công tác chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước theo từng ngành, từng lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thành lập các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về khắc phục tình trạng công trình, dự án chậm tiến độ, lãng phí đất đai; về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, địa phương, tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát thực tế; rà soát, xác định những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, sắc thuế còn dư địa để có giải pháp quản lý thu hiệu quả.