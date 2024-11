"Cô tiên từ thiện" Trúc Phương bị thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Trước đây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được biết đến như một người có tấm lòng thiện nguyện, tích cực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở TP HCM mà còn mở rộng ra ở các tỉnh lân cận. Đã có hàng trăm trường hợp được Trúc Phương giúp đỡ với số tiền kêu gọi lên tới trên dưới 10 tỷ đồng.

Với hành trình thiện nguyện như vậy, Phương là một trong 27 gương thanh niên được nhận Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng.

Trúc Phương đã bị thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2020

Vào chiều 14/11/2024, Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã gửi công văn thông báo về việc thu hồi Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Công văn trên đã được gửi tới Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trên Thanh niên có trích nội dung công văn: ngày 11.10.2020, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương được trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 (theo Quyết định khen thưởng số 72-QĐKT/TWH ngày 5.10.2020).

Hình ảnh đi thiện nguyện của Trúc Phương

Căn cứ điều 10 tại Quy chế sửa đổi, bổ sung giải thưởng Thanh niên sống đẹp (Ban hành kèm theo Quyết định số 603-QĐ/TWH ngày 2.8.2024) quy định về việc thu hồi giải thưởng nếu xảy ra các trường hợp sau:

"Cá nhân, tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích; hiện vật, giải thưởng bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lợi dụng vào những việc vi phạm pháp luật; cá nhân được nhận giải thưởng có hành vi vi phạm pháp luật".

Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 đối với chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương do vi phạm pháp luật.

Trước đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Thông tin từ cảnh sát, Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị bắt khi đang tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.Thủ Đức cùng với người mẫu An Tây (Nguyễn Thị An).