Ngày 5/11, TASS đưa tin, cuộc họp giữa Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ về vấn đề Ukraine tại Brussels đã kết thúc.

Trụ sở EU tại Brussels.

“Một cuộc họp của các phái đoàn kỹ thuật từ Ủy ban châu Âu, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Ukraine và Ngân hàng Thế giới đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào về khả năng giải quyết xung đột Ukraine”, TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Brussels nói.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho biết trong một thông báo cuối cùng, các bên tham gia đã thảo luận về "việc tái thiết và phát triển Ukraine sau chiến tranh".

Là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, EU đã cung cấp 231,5 tỷ euro kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, theo số liệu từ một số báo cáo quốc tế tổng hợp.

Thông báo không đưa ra dấu hiệu nào về việc quốc gia này có thể chuyển từ tình trạng xung đột vũ trang sang giai đoạn "tái thiết" như thế nào.

Do đó, xét theo cách diễn đạt trong thông báo của Ủy ban châu Âu, rất có thể ủy ban đã tìm cách đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung cho Chính phủ Ukraine từ các nước đối tác cho năm 2027, tại cuộc họp này.