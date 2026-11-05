HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Có tiến triển trong cuộc họp giữa EU, Anh và Mỹ về vấn đề Ukraine?

Hoàng Vân
|

Ngày 5/11, TASS đưa tin, cuộc họp giữa Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ về vấn đề Ukraine tại Brussels đã kết thúc.

- Ảnh 1.

Trụ sở EU tại Brussels.

“Một cuộc họp của các phái đoàn kỹ thuật từ Ủy ban châu Âu, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Ukraine và Ngân hàng Thế giới đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào về khả năng giải quyết xung đột Ukraine”, TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Brussels nói.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cho biết trong một thông báo cuối cùng, các bên tham gia đã thảo luận về "việc tái thiết và phát triển Ukraine sau chiến tranh".

Là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine, EU đã cung cấp 231,5 tỷ euro kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, theo số liệu từ một số báo cáo quốc tế tổng hợp.

Thông báo không đưa ra dấu hiệu nào về việc quốc gia này có thể chuyển từ tình trạng xung đột vũ trang sang giai đoạn "tái thiết" như thế nào.

Do đó, xét theo cách diễn đạt trong thông báo của Ủy ban châu Âu, rất có thể ủy ban đã tìm cách đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung cho Chính phủ Ukraine từ các nước đối tác cho năm 2027, tại cuộc họp này.

Theo TASS
Tags

EU

ủy ban châu âu

Brussels

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại