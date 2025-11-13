Có thể tung vào trận chiến 7500 UAV Geran 2 mỗi tháng

Máy bay không người lái (UAV) Geran-2 đã trở thành một vấn đề thực sự đau đầu đối với Kiev và việc xác định các nhà kho cất trữ, căn cứ phóng loại máy bay không người lái tầm xa này của Nga, đang là mục tiêu theo dõi “được ưu tiên cao nhất” của tình báo phương Tây và Ukraine.

Mới đây, tình báo quân sự Ukraine đã công bố hình ảnh vệ tinh các bãi phóng máy bay không người lái cảm tử (UAV kamikaze) Geran-2 của Nga đặt ở gần khu định cư Tsymbulovo ở vùng Oryol (Orel).

Điều đáng chú ý là những hình ảnh này có thể được cung cấp cho chính quyền Kiev bởi các đối tác phương Tây, không chỉ là từ vệ tinh quân sự mà có thể từ cả vệ tinh dân dụng của các công ty tư nhân, ví dụ như Maxar.

Các hình ảnh được cho là cho thấy ít nhất 93 tòa nhà và 15 nhà chứa máy bay không người lái. Tổng diện tích của tổ hợp ước tính hơn 5 km2, với đường băng cất cánh dài hơn 2,5 km.

Theo phía Ukraine, căn cứ này có thể chứa tới 500 máy bay không người lái cùng một lúc, ít nhất 175 chiếc trong số đó có thể được cất giữ trong các gara.

Tám bệ phóng cố định và khoảng 20 gara liền kề cũng đã được quan sát thấy trong khuôn viên.

Trong suốt 3 năm giao tranh vừa qua, UAV kamikaze Geran-2 đã trở một cơn ác mộng đối với chính quyền Kiev và Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo các nguồn tin phương Tây, các nhà máy chế tạo UAV Nga hiện đã đạt mức sản xuất ổn định 6.500-7.500 máy bay không người lái cảm tử Geran-2 mỗi tháng.

Khối lượng sản xuất khổng lồ này cho phép Moscow thoải mái sử dụng tới 600-700 thiết bị trong một cuộc tấn công duy nhất, nếu họ cảm thấy cần thiết. Việc có nguồn cung dồi dào cũng mang lại lợi thế cực lớn cho Lực lượng Vũ trang Nga trong cuộc đối đầu với Quân đội Ukraine.

Cần lưu ý rằng tháng kỷ lục cho chỉ số này là tháng 9 năm nay, khi quân Nga sử dụng tới 810 UAV các loại được phóng trong một cuộc tấn công vào Ukraine.

Tuy nhiên, Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang sử dụng ít hơn đáng kể máy bay không người lái cảm tử Geran-2. Việc sử dụng ít hơn cho phép họ có tích lũy, để sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực có thể được phát động bất cứ lúc nào.