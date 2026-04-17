Có thể tạo 5.500 đầu đạn hạt nhân trong tay, sức mạnh Nhật Bản sẽ vượt cả Nga lẫn Mỹ?

Con số 5.500 đầu đạn

Những tuyên bố gần đây từ truyền thông Trung Quốc cho rằng Nhật Bản có thể sản xuất tới 5.500 đầu đạn hạt nhân từ khoảng 44,4 tấn plutonium đã nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế. Theo lập luận này, nếu toàn bộ lượng vật liệu được sử dụng cho mục đích quân sự, Tokyo thậm chí có thể vượt qua cả Nga về quy mô kho vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng con số này mang tính lý thuyết. Việc chuyển đổi plutonium dân sự thành vũ khí hạt nhân không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn liên quan đến chính trị, pháp lý và chiến lược. Nhật Bản hiện vẫn là một trong những quốc gia cam kết mạnh mẽ với cơ chế không phổ biến hạt nhân, thông qua việc tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân từ rất sớm.

Thực tế, Nhật Bản sở hữu lượng plutonium lớn chủ yếu do chương trình điện hạt nhân dân sự. Một phần được lưu trữ trong nước, phần còn lại nằm tại các cơ sở tái chế ở châu Âu.

Về mặt lý thuyết, plutonium có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng việc này đòi hỏi quy trình xử lý phức tạp, thiết kế đầu đạn, hệ thống kích nổ và đặc biệt là phương tiện mang phóng - những yếu tố không thể hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn như các tuyên bố mang tính cảnh báo.

Dù vậy, điều khiến nhiều bên lo ngại là Nhật Bản sở hữu gần như đầy đủ nền tảng công nghệ để thực hiện bước chuyển đổi nếu có quyết định chính trị. Đây là điều từng được một số lãnh đạo Mỹ nhắc đến, cho rằng Tokyo có thể đạt năng lực hạt nhân trong thời gian rất ngắn nếu cần.

"Lằn ranh đỏ" của Tokyo

Sau Thế chiến 2, Nhật Bản xây dựng chính sách quốc phòng dựa trên nguyên tắc hạn chế tối đa sức mạnh quân sự, trong đó nổi bật là "Ba nguyên tắc phi hạt nhân": không sở hữu, không sản xuất và không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Những nguyên tắc này đã định hình chính sách an ninh của Tokyo suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực thay đổi nhanh chóng, đặc biệt khi các nước láng giềng như Trung Quốc, Triều Tiên và Nga đều sở hữu vũ khí hạt nhân, các cuộc tranh luận trong nội bộ Nhật Bản về việc điều chỉnh chính sách đang gia tăng.

Một số chính trị gia, bao gồm cả các lãnh đạo cấp cao, đã đề cập đến khả năng xem xét lại các hạn chế này, dù vấp phải sự phản đối đáng kể trong xã hội.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, Nhật Bản cũng đang có những thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng. Việc tăng chi tiêu quân sự, phát triển năng lực tấn công tầm xa và mở rộng hợp tác quốc phòng quốc tế cho thấy Tokyo đang điều chỉnh cách tiếp cận an ninh truyền thống.

Các tập đoàn lớn như Mitsubishi hay Kawasaki đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, tham gia vào các chương trình phát triển công nghệ quốc phòng và hợp tác quốc tế.

Những động thái này được một số bên, đặc biệt là Trung Quốc, xem như dấu hiệu của quá trình "tái quân sự hóa". Tuy nhiên, từ góc nhìn khác, đây cũng có thể được hiểu là phản ứng của Nhật Bản trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Quyết định mới là yếu tố then chốt

Dù các con số về plutonium và tiềm năng sản xuất đầu đạn gây ấn tượng mạnh, yếu tố quyết định vẫn nằm ở lựa chọn chính trị. Việc phát triển vũ khí hạt nhân không chỉ kéo theo hệ quả quân sự, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến vị thế quốc tế, quan hệ đồng minh và ổn định khu vực.

Hiện tại, Nhật Bản vẫn nằm dưới "ô dù hạt nhân" của Mỹ, điều giúp giảm áp lực phải tự phát triển vũ khí hạt nhân. Đồng thời, dư luận trong nước - với ký ức lịch sử về Hiroshima và Nagasaki, vẫn là rào cản lớn đối với bất kỳ sự thay đổi chính sách nào.

Những cảnh báo từ phía Trung Quốc, dù mang tính chính trị rõ rệt, vẫn phản ánh một thực tế: Nhật Bản là quốc gia có tiềm năng hạt nhân đáng kể nếu xét về công nghệ và vật liệu.

Tuy nhiên, từ tiềm năng đến thực tế là một khoảng cách lớn. Trong bối cảnh hiện nay, câu hỏi không phải là Nhật Bản có thể sản xuất bao nhiêu đầu đạn, mà là liệu Tokyo có sẵn sàng bước qua "lằn ranh đỏ" đã duy trì suốt hơn nửa thế kỷ hay không?