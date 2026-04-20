Có thể ngay năm nay, GDP Việt Nam sẽ vượt Thái Lan

Trong một toạ đàm mới đây, TS Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, đã đưa ra một góc nhìn trực diện về vị thế của Việt Nam.

Ông Hiển khẳng định: "Cách đây 10 năm chúng ta kỳ vọng bằng Thái Lan, thì đến 2026, chỉ bằng con số tăng trưởng 6-7%/năm, GDP Việt Nam sẽ chính thức vượt qua Thái Lan".

Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô GDP danh nghĩa của hai nền kinh tế Đông Nam Á lớn là Việt Nam và Thái Lan đang ở mức khá gần nhau nhưng vẫn có khoảng cách nhất định.

Cụ thể, năm 2025, quy mô GDP Thái Lan đạt khoảng 561,5 tỷ USD, còn Việt Nam đạt khoảng 511,1 tỷ USD. Như vậy, quy mô kinh tế Thái Lan hiện lớn hơn Việt Nam khoảng 50 tỷ USD, tương đương chênh lệch khoảng 9–10%.

Tuy nhiên, khoảng cách này đang thu hẹp nhanh. Theo IMF, GDP Việt Nam đã tăng mạnh trong những năm gần đây và tiến sát quy mô của Thái Lan, phản ánh xu hướng hội tụ trong khu vực Đông Nam Á.

Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 7,2% trong năm 2026, thuộc nhóm cao nhất các nước Châu Á đang phát triển; ADB đồng thời dự báo lạm phát ở mức 4,0%.

ADB cho rằng đà tăng này được hỗ trợ bởi xuất khẩu tiếp tục cải thiện, sản xuất công nghiệp mở rộng và nhu cầu trong nước duy trì tích cực. Tuy vậy, tổ chức này cũng lưu ý các rủi ro từ môi trường bên ngoài, nhất là biến động thương mại toàn cầu và bất ổn địa chính trị, vẫn có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng.

Nếu đối chiếu thêm với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức dự báo cho Việt Nam năm 2026 thấp hơn đôi chút, ở khoảng 7,1%, nhưng vẫn cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực. Sự tương đồng giữa hai dự báo lớn này cho thấy giới quan sát quốc tế vẫn đánh giá cao sức chống chịu của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất định.

Với Thái Lan, theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), kinh tế nước này chỉ tăng khoảng 1,8% trong năm 2026, thấp hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế khác trong Đông Nam Á. ADB cho biết đà tăng trưởng của Thái Lan chậm lại do nhu cầu toàn cầu yếu hơn và tác động từ giá năng lượng tăng, trong khi lạm phát năm 2026 được dự báo ở mức 1,3%. Cùng báo cáo này cũng dự báo tăng trưởng của Thái Lan có thể nhích lên 2,0% vào năm 2027.

Thêm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), mức dự báo còn thấp hơn một chút. IMF hiện dự báo tăng trưởng thực của Thái Lan năm 2026 ở mức 1,5%. Cả hai tổ chức đều cho thấy cùng một bức tranh: kinh tế Thái Lan năm 2026 được dự báo tăng chậm, phản ánh áp lực từ môi trường bên ngoài và đà phục hồi còn yếu.



