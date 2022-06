Chế độ "Hoàn tiền trên App Store" của Apple rất đơn giản, bạn có thể áp dụng khi thực hiện "mua nhầm" ứng dụng trên App Store hoặc mua sách trên Apple Books, mua nhạc trên iTunes Store hoặc những dịch vụ khác của Apple. Hoặc cụ thể hơn là các dịch vụ, Game tự gia hạn trong khi bạn đã không còn sử dụng chúng từ lâu, bạn vẫn có thể nhờ Apple "đòi" lại tiền cho mình.

Những trường hợp đủ điều kiện hoàn tiền thì người dùng hoàn toàn có thể lấy lại tiền khi gửi báo cáo cho Apple. Tuy nhiên người dùng cần chú ý không phải ứng dụng nào khi gửi báo cáo hoàn tiền cũng thành công. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn lấy lại tiền khi mua nhầm hoặc đăng ký nhầm dịch vụ trên App Store. Cụ thể như sau.

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ " reportaproblem.apple.com " bằng trình duyệt web trên iPhone hoặc máy tính. Sau đó tiến hành đăng nhập bằng tài khoản Apple ID của bạn.

Bước 2: Giao diện trang báo cáo hiện ra, bạn hãy nhấn vào menu mở rộng của mục "What can we help you with?" và chọn "Request a refund" (Yêu cầu hoàn tiền).

Bước 3: Tiếp tục chuyển qua ô "Tell us more…" và nhấn vào nó. Danh sách các lí do yêu cầu hoàn tiền sẽ được Apple gợi ý xuất hiện. Nhìn chung bạn nên chọn "I didn't mean to buy this" (Tôi không có ý định mua mục này). Sau đó nhấn "Next" (Tiếp theo).

Bước 4: Bây giờ Apple sẽ liệt kê danh sách các ứng dụng đã mua, các dịch vụ đã đăng ký hoặc gia hạn ngay phía dưới. Bạn hãy tiến hành đánh dấu vào lựa chọn mình không có ý định mua hoặc mua "lầm" và nhấn "Submit" (Gửi).

Khi đó Apple sẽ tiến hành tiếp nhận báo cáo của bạn sẽ gửi một email thông báo cho bạn. Kèm theo thông báo là liên kết kiểm tra tình trạng báo cáo của bạn.

Quá trình xử lý báo cáo có thể kéo dài đến 48 tiếng, và điều kiện để bạn có thể được hoàn tiền khá là nhiều. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người viết thì khả năng được hoàn tiền lên đến 90%, điều kiện quan trọng là giao dịch trừ tiền không được quá 90 ngày kể từ lúc phát sinh.

Và khi có email thông báo kết quả, bạn có thể truy cập vào trang báo cáo và kiểm tra kết quả.

Mặc định, số tiền hoàn lại sẽ được chuyển trở lại vào tài khoản Apple, và từ đó chuyển thẳng đến tùy chọn thanh toán mà bạn đã thêm vào tài khoản Apple ID của mình.

Nhìn chung thì chế độ hoàn tiền này của Apple khá hay, nó dựa vào phương thức thanh toán từ tài khoản Apple mà quản lý lịch sử giao dịch từ dịch vụ, ứng dụng cung cấp. Do đó, dù có gặp trường hợp nào thì Apple cũng sẽ hoàn tiền lại cho bạn.