Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, MSB... trích hơn 490 triệu đồng từ tài khoản của 3 người nộp thuế sau

Thuế thành phố Đồng Nai đã ban hành các quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với 3 doanh nghiệp có khoản nợ thuế quá 90 ngày. Tổng số tiền bị cưỡng chế theo các quyết định là hơn 496 triệu đồng.

Theo các quyết định ban hành trong tháng 9/2026, Thuế thành phố Đồng Nai áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty TNHH Đông Hạ, Công ty Cổ phần Phúc Long ĐNI và Công ty TNHH Vina Cổng Nhôm Đúc Cao Cấp.

Lý do được cơ quan thuế đưa ra là các doanh nghiệp có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Trong trường hợp thứ nhất, Thuế thành phố Đồng Nai quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Đông Hạ, có địa chỉ tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

Số tiền bị cưỡng chế là 115.868.216 đồng . Cơ quan thuế yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), nơi doanh nghiệp mở tài khoản, thực hiện trích tiền và nộp vào tài khoản của ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII.

Theo lệnh thu ngân sách nhà nước đi kèm, số tiền trên gồm hơn 113,5 triệu đồng thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh trong nước và hơn 2,35 triệu đồng thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Quyết định cũng nêu rõ, nếu số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH Đông Hạ thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, Vietcombank vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ số dư tối thiểu cần thiết để duy trì tài khoản.

Ngân hàng đồng thời phải tiếp tục theo dõi và trích số tiền phát sinh trong tài khoản của doanh nghiệp trong thời gian quyết định cưỡng chế còn hiệu lực. Ngay trong ngày thực hiện trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng phải thông báo cho bộ phận quản lý nợ của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Thuế thành phố Đồng Nai cưỡng chế thuế đối với Công ty Cổ phần Phúc Long ĐNI, có địa chỉ tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

Số tiền bị cưỡng chế của doanh nghiệp này là 369.100.010 đồng. Theo đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được yêu cầu trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần Phúc Long ĐNI để nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Cơ quan Thuế cũng có văn bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty TNHH Vina Cổng Nhôm Đúc Cao Cấp, có địa chỉ tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, bị cưỡng chế số tiền 11.507.129 đồng.

Đối với hai trường hợp trên, nếu số dư tài khoản không đủ để thực hiện toàn bộ quyết định cưỡng chế, MSB phải trích số tiền còn lại sau khi bảo đảm mức tối thiểu để duy trì tài khoản. Ngân hàng sau đó tiếp tục theo dõi và trích các khoản tiền mới phát sinh trong thời gian quyết định có hiệu lực.